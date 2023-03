Política Repasse federal para a merenda escolar será reajustado em até 39%

Por Redação O Sul | 10 de março de 2023

Atualmente, a União repassa aos Estados e municípios R$ 0,36 por dia para cada estudante do ensino fundamental e médio. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

O governo federal vai reajustar em até 39% os repasses do governo federal para a merenda escolar. O dinheiro é destinado aos governos estaduais e às prefeituras para complementar a verba da alimentação dos estudantes.

Os valores foram anunciados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma cerimônia no Palácio do Planalto, nesta sexta-feira (10), durante um encontro com prefeitos.

Segundo o Observatório da Alimentação Escolar, desde 2017, o governo federal repassa R$ 0,36 por aluno por dia aos Estados e municípios, para alimentação escolar no ensino fundamental e médio.

Em setembro do ano passado, o governo Bolsonaro vetou um reajuste no valor do repasse do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O projeto vetado previa repasses de até R$ 1,07 por aluno em creches e no ensino integral, por exemplo.

O governo estima investir R$ 5,5 bilhões neste ano e beneficiar 40 milhões de alunos de escolas públicas. O reajuste da merenda escolar é um compromisso de Lula e do ministro da Educação, Camilo Santana.

Segundo o governo, os reajustes serão de:

– 39% para alunos do ensino fundamental e médio;

– 35% para pré-escola e educação básica para indígenas e quilombolas;

– 28% para creches, escolas em tempo integral, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e atendimento especializado.

Retomada de obras – Lula também anuncia nesta sexta uma plataforma para retomada de obras em parceria com municípios, uma ferramenta chamada de “Mãos à Obra”, que visa identificar as prioridades dos prefeitos.

As prefeituras poderão atualizar em um banco de dados os empreendimentos paralisados ou inacabado. A lista deve priorizar obras como praças, escolas, cresces, postos de saúde e unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida.



Fies

O prazo de inscrição para o Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) terminou às 23h59 (horário de Brasília) dessa sexta-feira (10).

O estudante que aderiu ao programa precisou fazer a inscrição no site do Fies. No sistema, os candidatos optaram por até três opções de curso.

Os pré-requisitos para adesão ao financiamento foram:

– Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre as edições de 2010 a 2022;

– Tenha tirado pontuação média nas cinco provas igual ou superior a 450, e nota superior a zero na redação;

– Não ter participado da edição como “treineiro”;

– Possuir renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos.

O Fies é um programa do governo federal em que paga as mensalidades dos cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior.

Fique atento para as próximas datas do cronograma:

– Resultados (pré-selecionados): 14 de março;

– Complementar inscrição: 15 a 17 de março no fiesselecaoaluno.mec.gov.br/usuario-login;

– Convocação da lista de espera: 21 de março a 18 de maio (quem não foi pré-selecionado na chamada única é automaticamente incluído na lista de espera).

