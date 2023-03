Brasil Brasil convida Paraguai e Uruguai a integrarem G20

Por Redação O Sul | 10 de março de 2023

País voltará a presidir o G20 a partir de dezembro deste ano. (Foto: Reprodução)

O Ministério das Relações Exteriores informou que o Brasil convidou o Paraguai e o Uruguai a integrarem o G20 de forma temporária. O grupo reúne as 20 maiores economias do mundo, e o Brasil voltará a presidi-lo a partir de dezembro deste ano – o País já comandou o G20 em 2008.

A presidência do grupo é rotativa, ou seja, cada país integrante comanda o G20 por um determinado período (a presidência do Brasil vai de dezembro deste ano a novembro de 2024).

“No espírito de promover perspectiva mais representativa dos países em desenvolvimento, em particular dos parceiros do Mercosul, em foros internacionais, o Brasil convidou o Paraguai e o Uruguai a participarem do G20 durante a presidência brasileira em 2024”, informou o Itamaraty.

Ao lado de Brasil e Argentina, o Paraguai e o Uruguai integram o Mercosul. E os dois países comandarão o bloco econômico em 2024 – também em formato de presidência rotativa.

O presidente Lula tem defendido o que chama de “renovação” do Mercosul e chegou a viajar ao Uruguai, em janeiro deste ano, para evitar que o país fechasse diretamente um acordo com a China sem que a negociação envolvesse o bloco.

Paralelamente, o Mercosul negocia, desde 1999, um acordo comercial com a União Europeia e, nesta semana, os chamados “negociadores-chefes” do acordo se reuniram em Buenos Aires, na Argentina. Segundo o governo brasileiro, as negociações serão “intensificadas” a partir de agora.

Comando do G20

Em 2009, quando o Brasil presidia o G20, o grupo se reuniu em São Paulo.

Em discurso, o então presidente Lula cobrou dos países a adoção de medidas de preservação do emprego e da renda a fim de evitar o aumento da pobreza – o mundo enfrentava uma crise econômica causada pela recessão nos Estados Unidos.

Na ocasião, Lula também criticou quem contestava a presença do Estado na economia, mas recorria ao poder público justamente para evitar o colapso do sistema financeiro.

“Esta é uma crise global, e ela exige soluções globais. Este é o momento de formular propostas para uma mudança substantiva na arquitetura financeira mundial”, cobrou Lula à época.

Renovação do Mercosul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em janeiro deste ano que está “totalmente de acordo” com a proposta do governo do Uruguai, que defende mudanças nas regras do Mercosul.

Lula defendeu, porém, uma negociação em bloco do Mercosul com a China para a tratar de um possível acordo comercial. “Quero dizer para o presidente (Lacalle Pou) que, as ideias de discutir a chamada inovação ou renovação do Mercosul, estamos totalmente de acordo”, disse Lula durante declaração à imprensa durante visita a Montevidéu.

