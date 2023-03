Porto Alegre Ressignificar Quântico é tema de workshop em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de março de 2023

Metodologia terapêutica combina a reprogramação biológica com a terapia sistêmica. (Foto: Reprodução)

O curso Ressignificar Quântico, recentemente chancelado pelo MEC, está sendo ministrado por meio de um workshop de três dias pela terapeuta Caroline Loureiro do Prado, criadora do método, desta sexta (10) até domingo (12), no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre.

Esta metodologia terapêutica combina a reprogramação biológica com a terapia sistêmica. Caroline detalha o processo: “Baseia-se na ideia de que nossas crenças e padrões mentais afetam a nossa biologia e o nosso comportamento, e que é possível reprogramar esses padrões para alcançar resultados positivos na vida”, explicou. A terapeuta ainda acrescentou que, através da Imersão Ressignificar, é possível entender a origem de traumas, medos e angústias.

Ela ressaltou, ainda, que este método trabalha com a compreensão de que o cérebro é capaz de se adaptar e de mudar constantemente, chamado de neuroplasticidade, e que tais mudanças podem ser direcionadas para atingir objetivos desejados.

Nesta prática, disse, são utilizadas técnicas de reprogramação biológica, a exemplo da meditação, da visualização, da respiração, entre outras, com o objetivo de ajudar as pessoas a mudar seus padrões mentais e comportamentais. “Além disso, utiliza-se a terapia sistêmica para compreender o indivíduo em sua totalidade, incluindo seus relacionamentos e contextos sociais”, complementou.

Carol Prado informou que o workshop auxiliará no tratamento de uma variedade de problemas, incluindo ansiedade, depressão, dificuldades de relacionamento, problemas de saúde etc. “É uma abordagem holística que busca um estado de equilíbrio e bem-estar, tanto físico quanto emocional”, concluiu Carol, que é fundadora do Instituto Ccadof.

O curso de imersão fornece certificado e serve, inclusive, para abonar horas para estudantes. Mais informações sobre o workshop pelo telefone (51) 99231-9881.

