Brasil Casos de síndrome respiratória aguda grave por covid aumentam pelo País

Por Redação O Sul | 10 de março de 2023

Dados mostram desaceleração entre as crianças e adolescentes e crescimento entre adultos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dados do último Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgados nesta sexta-feira (10), apontam para o crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) causados por covid pelo País. Nas últimas semanas, a doença se concentrava no Amazonas e em São Paulo. No entanto, os casos já avançaram para o Ceará, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Pará. Os dados se referem ao período 26 de fevereiro a 4 de março.

Nas últimas quatro semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos como resultado positivo para vírus respiratórios foi de 49,7% para Sars-CoV-2 (Covid-19), 26,8% para vírus sincicial respiratório (VSR), 3% para influenza B e 2,8% para influenza A. Entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os positivos foi de 91,4% para Sars-CoV-2, 3,9% para influenza A; 3,1% para influenza B e 0,8% para VSR.

O boletim aponta para crescimento na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) e estabilidade na tendência de curto prazo (últimas três semanas).

“O cenário de aumento recente de casos de SRAG associados à Covid-19 reforça a importância de adesão à campanha de vacinação, iniciada no dia 27 de fevereiro, para que não gere impacto significativo em termos de casos graves”, disse o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe, em comunicado.

Segundo ele, os dados apontam para desaceleração do crescimento entre as crianças e adolescentes e início de crescimento entre a população adulta no cenário nacional. No entanto, os casos em crianças e adolescentes ainda não têm associação clara com algum vírus respiratório específico.

“O aumento de SRAG em crianças observado em estados de todas as regiões do país ainda não possui associação clara com algum vírus respiratório específico. Na Bahia, no Mato Grosso do Sul, no Paraná, em Santa Catarina e, em menor escala, em São Paulo, existe o aumento nos casos positivos para rinovírus nas crianças até 11 anos”, informou o pesquisador.

Estados

Dezoito das 27 unidades federativas apresentam crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave nas últimas seis semanas. São eles: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

No Amazonas, os dados laboratoriais apontam associação principalmente ao aumento de casos de Covid-19, porém há crescimento simultâneo de casos de gripe por influenza A. Já no Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo, há crescimento de Covid-19 na população adulta,. No Pará e Mato Grosso do Sul, também se verifica indícios de aumento na população a partir de 80 anos, associada à covid.

