Porto Alegre Inscrições para aula da professora chilena Elisa Loncón em Porto Alegre vão até terça-feira (14)

Por Redação O Sul | 10 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Apresentação tem o objetivo de enfatizar as políticas de inclusão, diversidade e equidade sob o enfoque da proteção dos Direitos Humanos Foto: Divulgação Apresentação tem o objetivo de enfatizar as políticas de inclusão, diversidade e equidade sob o enfoque da proteção dos Direitos Humanos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Estão abertas até a próxima terça-feira (14) as inscrições para a aula inaugural da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) de 2023. Neste ano, o evento contará com um nome internacionalmente conhecido e prestigiado na área de Direitos Humanos, a professora chilena Elisa Loncón.

Liderança indígena mapuche, ela atuou como primeira presidente da recente Convenção Constitucional do Chile e foi considerada uma das 100 pessoas mais influentes no mundo no ranking da revista Times em 2021. No mesmo ano, também foi eleita como uma das 100 mulheres mais inspiradoras pela BBC de Londres.

Com o objetivo de enfatizar as políticas de inclusão, diversidade e equidade sob o enfoque da proteção dos Direitos Humanos, a professora fará uma conferência presencial no Plenário do TRT-4 (Av. Praia de Belas, 1100, em Porto Alegre), no dia 24 de março, das 14h às 16h30, sobre o tema “Desafios para o avanço dos Direitos Humanos, especialmente aqueles dirigidos às minorias sociais, na experiência constitucional latino-americana”.

Aberto ao público

O evento é aberto ao público, com inscrição gratuita e vagas limitadas. Interessados devem se inscrever no sistema da EJud-4, mediante breve cadastro no link sisejud.trt4.jus.br/ejud/. Orientações podem ser conferidas neste tutorial, se necessário. Será disponibilizada ao público, mediante registro de frequência no evento, uma declaração de participação, que poderá ser consultada no sistema da EJud-4 pelos próprios interessados.

Ainda quando era universitária, Elisa Loncón ficou conhecida pelas lutas contra a ditadura de Augusto Pinochet e pela preservação e ampliação dos direitos do povo mapuche, etnia indígena da qual faz parte. Atualmente, é professora de linguística na Universidade de La Frontera, professora adjunta de pesquisa e ensino de mapudungun (língua mapuche) na Universidade de Santiago do Chile, e também professora adjunta da Faculdade de Letras e pesquisadora do Centro de Estudos Indígenas e Interculturais da Pontifícia Universidade Católica do Chile. Ao presidir a Convenção Constitucional do Chile, foi uma das responsáveis pela criação de uma nova Constituição para o país, com o intuito de substituir a carta herdada do período pinochetista.

Serviço

O quê: Aula inaugural da Escola Judicial do TRT-4 para 2023

Quando: 24/03/2023

Horário: das 14h às 16h30min

Local: Plenário Milton Varela Dutra do TRT-4 (Av. Praia de Belas, 1100, bairro Praia de Belas, em Porto Alegre)

Conferencista: Elisa Loncón, professora, linguista e ativista dos Direitos Humanos

Tema: “Desafios para o avanço dos Direitos Humanos, especialmente aqueles dirigidos às minorias sociais, na experiência constitucional latino-americana”

Inscrições: até o dia 14 de março, pelo sistema da EJud-4: sisejud.trt4.jus.br/ejud/

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/inscricoes-aula-professora-elisa-loncon/

Inscrições para aula da professora chilena Elisa Loncón em Porto Alegre vão até terça-feira (14)