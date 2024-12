Mundo O que se sabe sobre o paradeiro de Bashar al-Assad, ditador sírio que fugiu de Damasco

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2024

Ele abandonou a capital em direção a um lugar desconhecido, após avanço de rebeldes

Forças rebeldes anunciaram neste domingo (08) que o ditador sírio Bashar al-Assad, há 24 anos no poder, deixou a capital Damasco, após rebeldes terem entrado no território sem encontrar resistência militar.

Algum avião deixou o território nas últimas horas?

Segundo a agência de notícias Reuters, um avião da Syrian Air decolou do aeroporto de Damasco no momento em que houve a ocupação dos rebeldes. A aeronave inicialmente teria voado em direção à região costeira da Síria, um reduto da seita alauita de Assad, até fazer uma curva brusca e prosseguir na direção oposta. Minutos depois, sumiu do mapa, mostra o site Flightradar.

“O avião desapareceu do radar, possivelmente o transponder [transmissor de rádio na cabine do piloto] foi desligado, mas acredito que a maior probabilidade é que a aeronave tenha sido derrubada,” disse uma fonte síria à Reuters, sem entrar em maiores detalhes.

O único voo rastreável partindo da Síria, visível após a meia-noite nos sites de monitoramento aéreo, deixou Homs em direção aos Emirados Árabes Unidos. A decolagem ocorreu horas depois de os rebeldes capturarem a cidade, afirmam agências internacionais.

Quem falou com Assad mais recentemente?

De acordo com o “The New York Times”, o primeiro-ministro da Síria, Mohammad Ghazi al-Jalali, afirma que conversou por telefone com o ditador Assad no último sábado (07), mas não conseguiu mais entrar em contato com ele desde então.

Qual a reação da população na Síria?

Segundo testemunhas, milhares de pessoas, a pé e em carros, reuniram-se na praça principal de Damasco, acenando e gritando “Liberdade” após o domínio da capital.

Em um pronunciamento ao vivo na TV local, os rebeldes comemoraram o que chamaram de “queda de Assad” e afirmaram estar libertando pessoas que foram injustamente presas durante o regime do ditador.

Ainda há chance de o regime de Assad sobreviver?

Segundo a Reuters, o primeiro-ministro sírio afirmou que estava disposto a apoiar a continuidade do governo, mesmo após a fuga de Assad.

Em seguida, o líder rebelde Ahmed al-Sharaa proibiu que seus seguidores se aproximem de instituições públicas. Segundo ele, esses estabelecimentos continuarão sob a supervisão do “ex-primeiro-ministro” até serem “oficialmente entregues”.

O líder da oposição síria, Hadi al-Bahra, baseado na Turquia, anunciou à Al Jazeera que representantes do grupo se reunirão com países árabes e europeus e com a ONU para discutir e definir a próxima fase do processo político na Síria.

Como os Estados Unidos se posicionaram?

De acordo com o jornal “The New York Times”, um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional afirmou que o presidente americano Joe Biden está “monitorando de perto os eventos extraordinários na Síria”. Mais cedo, antes da fuga de Assad, o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que tomará posse em janeiro, disse que o país não deve se envolver no conflito.

Entenda o conflito

A capital Damasco é palco dos momentos decisivos na Síria que podem selar a queda do ditador Bashar al-Assad.

Segundo relatos de moradores de Damasco publicados pela imprensa internacional nas últimas horas, há membros das forças rebeldes circulando nos arredores da cidade e tiroteios ocorrendo em alguns pontos.

Neste sábado, o governo sírio acusou os insurgentes de espalharem informações falsas sobre o conflito para aterrorizar a população e criar instabilidade.

O ministro do Interior havia dito que teria um “cordão militar” para proteger Damasco. Até então, não havia informações sobre o paradeiro de Assad. Durante a semana, a imprensa americana noticiou que Egito e Jordânia haviam recomendado a ele sair do país.

Em uma ofensiva iniciada há apenas 10 dias a partir do Norte, forças lideradas pelo movimento extremista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ou Organização para a Libertação do Levante, conquistaram as cidades de Aleppo e Homs e marcharam rumo à capital, que está mais ao sul. Outras frentes opositoras partiram do Sul e do Leste, numa tentativa de fechar o cerco a Damasco.

O HTS surgiu como uma filial da Al Qaeda, grupo por trás dos atentados do 11 de Setembro. Por onde passaram, os rebeldes derrubaram estátuas que homenageiam Hafez al-Assad, pai do atual presidente e fundador da dinastia que está no poder há 50 anos, e tomaram bases militares.

O que se sabe sobre o paradeiro de Bashar al-Assad, ditador sírio que fugiu de Damasco

2024-12-08