Mundo Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump comenta o colapso do regime da Síria: “Assad foi embora”

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Presidente eleito dos EUA disse que a Rússia e o Irã não conseguem mais proteger o governo sírio Foto: Reprodução Presidente eleito dos EUA disse que a Rússia e o Irã não conseguem mais proteger o governo sírio. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, foi às redes sociais na manhã deste domingo (08) para opinar sobre o colapso do regime de Bashar al-Assad na Síria.

“Assad foi embora. Ele fugiu do seu país. O seu protetor, a Rússia, a Rússia, a Rússia, liderada por Vladimir Putin, já não estava interessado em protegê-lo”, escreveu Trump em uma publicação no Truth Social.

“Em primeiro lugar, não havia razão para a Rússia estar lá”, disse ele, acrescentando que “eles perderam todo o interesse na Síria por causa da Ucrânia”. “A Rússia e o Irã estão em um estado enfraquecido neste momento, um por causa da Ucrânia e de uma economia ruim, o outro por causa de Israel e do seu sucesso na luta”, disse Trump.

O presidente eleito destacou então o número de soldados mortos de ambos os lados na guerra da Rússia contra a Ucrânia e pediu o fim dos combates. “Deveria haver um cessar-fogo imediato e as negociações deveriam começar”, escreveu ele, sem especificar a que conflito se referia.

A Rússia tem travado uma guerra na Ucrânia há mais de dois anos, deixando-a com menos poder militar para cobrir as forças do presidente sírio, Bashar al-Assad, na Síria. Para a Rússia, a queda da Síria significa perder o seu aliado mais próximo no Oriente Médio e minar a sua capacidade de projetar poder enquanto trava a guerra na Ucrânia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/presidente-eleito-dos-estados-unidos-donald-trump-comenta-o-colapso-do-regime-da-siria-assad-foi-embora/

Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump comenta o colapso do regime da Síria: “Assad foi embora”

2024-12-08