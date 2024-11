Mundo Compare o que Trump fez no 1º mandato e o que promete fazer agora

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2024

Trump apresentou propostas conservadoras e protecionistas para temas como imigração, economia, aborto e política externa. (Foto: RS/Fotos Públicas)

Donald Trump foi novamente eleito presidente dos Estados Unidos. O republicano já governou o país entre 2017 e 2021 e, agora, se prepara para assumir seu segundo mandato.

Basicamente, o presidente eleito prometeu retomar boa parte das políticas que adotou durante o seu primeiro mandato.

Veja, a seguir, os detalhes das propostas do republicano neste ano e a comparação de como ele atuou enquanto esteve na Casa Branca.

Imigração

* Propostas para agora

Na campanha, Trump promete retomar políticas migratórias da época em que era presidente, entre 2017 e 2021. Ele também afirma que irá fazer a maior deportação em massa da história dos Estados Unidos.

Para ele, a entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos está resultando em uma onda de crimes. No entanto, não existem dados que comprovem isso. Em setembro deste ano, o FBI afirmou que os Estados Unidos vivem uma redução nos registros de crimes violentos.

* Primeiro mandato

Uma das principais bandeiras durante o primeiro mandato de Trump foi a construção de um muro entre os Estados Unidos e o México. À época, ele afirmou que faria o país vizinho pagar pela obra. O Congresso aprovou orçamento para a construção, mas pouco da estrutura foi feita.

Além disso, durante o governo, Trump endureceu as regras para que trabalhadores estrangeiros entrassem nos Estados Unidos. Isso resultou em um grande número de recusas para a emissão ou extensão de vistos.

Segundo a NBC News, as políticas de Trump fizeram com que muitas empresas e o setor rural perdessem a força de trabalho, que era estrangeira. De certa forma, especialistas dizem que as medidas também impactaram o crescimento do PIB dos Estados Unidos.

Economia

* Propostas para agora

O republicano foca seu plano econômico no corte de impostos e aumento de tarifas para produtos importados. Trump também diz ser contrário a incentivos para transição energética. Confira as propostas:

— Imposto sobre importações: impor tarifas de 10% a 20% sobre todas as importações, além de tarifas de 60% ou mais sobre produtos vindos da China.

— Imposto corporativo: reduzir a alíquota de 21% para 15%, para incentivar a produção nacional.

— Corte de impostos: eliminar os impostos sobre horas extras e gorjetas dos trabalhadores, além de ampliar um corte de impostos para todas as classes, incluindo os mais ricos.

— Indústria: apoiar a indústria de petróleo e gás para impulsionar a economia, além de acabar com o incentivo fiscal para a compra de veículos elétricos.

Analistas orçamentários dizem que os cortes de impostos prometidos por Trump podem gerar um déficit entre US$ 3,6 trilhões e US$ 6,6 trilhões ao longo de 10 anos.

* Primeiro mandato

Trump reduziu de 35% para 21% a aliquota de impostos para corporações. O objetivo foi estimular o investimento e o consumo, para impulsionar o crescimento econômico dos Estados Unidos. Por outro lado, as medidas provocaram aumento do déficit fiscal.

O presidente também apostou na desregulamentação de alguns setores, como o de energia, em busca de um estímulo na atividade econômica.

Durante o primeiro governo Trump, os Estados Unidos tiveram crescimento no emprego e no PIB. No entanto, a economia do país foi fortemente afetada pela pandemia de covid, resultando em inflação e fechamento de postos de trabalho.

Aborto

* Propostas para agora

Trump defende que o debate sobre o aborto continue no âmbito estadual. A campanha republicana argumenta que centros “pró-vida” precisam ser criados, com o objetivo de dar assistência a mulheres que querem ter filhos.

O presidente eleito também afirmou que vetaria uma proibição federal ao aborto. Em junho, ele disse que não vai banir o acesso a medicamentos abortivos em um provável segundo mandato.

* Primeiro mandato

Donald Trump já demonstrou várias vezes ter orgulho de ter nomeado juízes conservadores para a Suprema Corte durante o primeiro mandato. Essas nomeações ajudaram a derrubar a lei “Roe contra Wade”, que garantia o direito ao aborto nos Estados Unidos desde os anos 1970.

No entanto, desde que a lei perdeu validade, o apoio ao aborto legal cresceu nos Estados Unidos. Além disso, a medida gerou legislações diferentes em cada um dos estados, que possuem autonomia para decidir sobre o tema.

Guerras

* Propostas para agora

Trump afirmou que vai encerrar as guerras no Oriente Médio e na Ucrânia, sem explicar como. Ele se reuniu com o premiê israelense, Benjamin Netanyahu, e com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante a campanha.

Sobre o Oriente Médio, republicanos têm posição semelhante aos de democratas, e concordam sobre o apoio a Israel no direito de se defender contra as ações do Hamas e de outros grupos extremistas.

* Primeiro mandato

Entre 2017 e 2021, Trump retirou os EUA de uma série de tratados e acordos internacionais. Um deles foi o acordo nuclear histórico com o Irã, que foi costurado pelo ex-presidente Barack Obama.

Trump aplicou uma série de sanções contra o Irã, que retomou seu programa nuclear. Atualmente, o governo iraniano ameaça usá-lo para fins militares, em meio às tensões com Israel.

Ele também repetiu ameaças de que retiraria os EUA da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), alegando que outros países membros, principalmente os europeus, deveriam aumentar seus gastos militares para engordar o arsenal da aliança.

Compare o que Trump fez no 1º mandato e o que promete fazer agora

2024-11-07