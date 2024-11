Mundo Elon Musk jogava videogame em seu jato particular enquanto se dirigia para Palm Beach, na Flórida, onde assistiu aos resultados das eleições ao lado de Trump

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2024

Enquanto os resultados da eleição ainda chegavam, Musk tuitou sobre seu entusiasmo em trabalhar com Trump. (Foto: Reprodução)

Elon Musk jogava videogame em seu jato particular enquanto se dirigia para Palm Beach, na Flórida, onde assistiu aos resultados das eleições com o ex-presidente Donald Trump. Com o barulho dos motores das aeronaves ao fundo, o CEO da Tesla e da SpaceX disse a milhares de ouvintes que esta campanha presidencial era apenas o início de suas ambições políticas.

O America PAC, o grupo político pró-Trump que Musk formou e financiou com pelo menos US$ 118 milhões de seu bolso, “vai continuar depois dessa eleição e se preparar para as eleições de meio de mandato”, disse ele em uma transmissão ao vivo no X. Na próxima rodada de disputas para Câmara, Senado e até para alguns cargos locais, seu super PAC pretende “ter um peso importante”.

Projeto

A presença de Musk ao lado de Trump na campanha marcou um ponto de inflexão em uma metamorfose sem precedentes, já que o homem mais rico do mundo prometeu voltar seu ethos errático, mas visionário, para a política dos EUA. Desde que apoiou Trump, em julho, Musk tornou-se uma força importante no movimento político conservador que retorna à Casa Branca.

Enquanto os resultados da eleição ainda chegavam, Musk tuitou sobre seu entusiasmo em trabalhar em uma comissão para reduzir os gastos do governo. Já no discurso de vitória, Trump bajulou Musk, seus foguetes e seu serviço de internet via satélite. “Nasceu uma estrela – Elon!”, disse.

Os doadores ricos há muito tempo usam seus bolsos gordos para moldar o cenário político, mas Musk tem poder e apelo únicos, disseram estrategistas republicanos de longa data. Além de sua imensa riqueza – a Bloomberg estima seu patrimônio líquido em mais de US$ 260 bilhões –, Musk tem centenas de milhões de fiéis seguidores online, controle de uma importante plataforma de rede social e disposição para ultrapassar os limites políticos e legais, o que lhe permite redefinir as noções de como um magnata dos negócios pode se envolver com a política.

“É o homem mais rico do mundo que também é o proprietário do maior ou mais visível quadro de mensagens políticas online, que também é um dos maiores representantes do Partido Republicano”, disse Tyler Brown, ex-diretor digital do Comitê Nacional Republicano. “Já vimos essas características de forma independente, mas é único ver tudo isso reunido em uma única função.”

Valores

Musk, de 53 anos, que nasceu na África do Sul e imigrou para os EUA pelo Canadá, disse que apoia Trump porque ele é o único candidato capaz de “preservar a democracia” americana. O empresário também afirma que compartilha as opiniões de Trump sobre o crime, a economia e o fim da imigração ilegal – embora Musk tenha iniciado sua própria carreira enquanto trabalhava ilegalmente nos EUA.

O magnata também compartilha valores culturais fundamentais com o movimento conservador de Trump. O empresário, que tem 11 filhos com três mulheres, discute com frequência o imperativo moral de se formar uma família e alerta sobre o colapso populacional.

