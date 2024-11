Mundo Trump prometeu demitir promotor “em 2 segundos”

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2024

"Conseguimos imunidade na Suprema Corte. É tão fácil. Eu o demitiria em dois segundos", disse Trump durante a campanha. (Foto: Reprodução)

Se voltasse à Casa Branca, Trump prometeu demitir Jack Smith, o promotor que abriu dois processos contra ele. “Conseguimos imunidade na Suprema Corte. É tão fácil. Eu o demitiria em dois segundos. Ele será uma das primeiras coisas a serem abordadas”, disse Trump em uma participação no programa “Hugh Hewitt Show”.

Trump também disse que puniria os promotores e juízes que supervisionam seus processos. Candidata derrotada, Kamala Harris lembrou dessa fala durante sua campanha, dizendo em um comício que, se eleito, “Trump no primeiro dia entraria naquele escritório com uma lista de inimigos”.

Arquivamentos

O procurador especial Jack Smith está em negociações com o Departamento de Justiça sobre como encerrar os dois casos federais que supervisiona contra o presidente eleito Donald Trump, afirmou a imprensa dos EUA. Ao mesmo tempo, advogados do republicano agem não apenas para arquivar os processos em andamento antes da posse, mas também para barrar a sentença no único caso em que foi condenado, pelo pagamento suborno à ex-atriz pornô Stormy Daniels.

O arquivamento é baseado em uma política antiga do Departamento de Justiça, na qual um presidente em exercício não pode enfrentar processo criminal enquanto estiver no cargo, o que acontecerá com Trump em janeiro. De acordo com duas fontes à rede CBS News, as negociações se concentram nas regras que impedem o presidente em exercício de ser processado e na necessidade de uma transição suave entre o governo Biden e Trump.

Os casos nas mãos de Jack Smith hoje são relacionados à invasão do Capitólio pelos apoiadores de Trump no dia 6 de janeiro de 2021, e à retirada e manuseio de documentos confidenciais por Trump em sua mansão em Mar-a-Lago após deixar a Casa Branca.

No primeiro, Trump é acusado de ter incentivado seus apoiadores a invadirem o Capitólio. O magnata classifica os detidos pelo ataque como “reféns” e descreveu a invasão como “dia do amor”. Nesse sentido, para além da violência, a invasão da turba trumpista foi também um divisor de águas na história americana ao levantar dúvidas sobre o rito essencial para a democracia.

No segundo, o então ex-presidente é acusado de ter usado os documentos sigilosos de maneira irregular, incluisve os mostrando a pessoas sem as devidas credenciais de segurança — no momento, Smith tentava reverter uma decisão de uma juíza federal que determinou, em julho, que o caso fosse arquivado.

De acordo com a Associated Press, a manobra de Jack Smith também tem como objetivo evitar atritos entre o presidente eleito e o Departamento de Justiça. Smith, contudo, já sabe que será demitido, e pode ser alvo de uma futura ofensiva jurídica.

