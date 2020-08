O Real Madrid busca uma nova redução salarial dos jogadores do elenco

O Real Madrid deve pedir para que o elenco aceite uma nova redução salarial por conta da crise econômica gerada pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, de acordo com o diário “ABC”. No dia oito de abril, depois de intensas negociações com os atletas, foi definido um corte entre 10% a 20% dos salários dos jogadores.

O clube merengue não irá atingir as cifras necessárias para bancar o elenco sem a perspectiva da entrada de dinheiro de bilheteria de jogos, visitas nas dependências do clube e vendas de camisa por conta da persistência da pandemia do novo coronavírus em razão da ausência de uma vacina até o momento.

Além de tentar uma nova negociação com os atletas, o Real Madrid não irá investir em nenhuma contratação nesta janela de transferências por conta dos problemas financeiros que vem enfrentando. A primeira redução salarial, apesar de ter sido essencial, não resolveu os problemas referentes a perda de receita de um dos clubes mais ricos do mundo.