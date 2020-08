Ex-presidente do Barcelona critica a atual gestão do clube

Joan Laporta, ex-presidente do Barcelona entre 2003 e 2010, criticou nas redes sociais a forma como Suárez foi tratado pelo técnico Ronald Koeman e opinou sobre a situação de Lionel Messi no clube. Com eleições presidenciais programadas para acontecer no próximo ano, o ex-mandatário também não poupou o atual, Josep Maria Bartomeu.

“Disseram ao Suárez que não contam com ele por telefone? Me parece um ato de covardia do presidente e uma falta de respeito ao jogador. Me faz suspeitar que queiram vender Messi, o que seria um erro histórico”, disse Laporta.

O ex-presidente pode apresentar sua candidatura até o mês de dezembro, mas já começa sua campanha com ataques e descredibilizando a atual gestão blaugrana. O Barcelona vive a sua pior crise financeira, política e esportiva depois de tantos problemas que vão desde a demissão de Ernesto Valverde até a não conquista de títulos na temporada.

Messi

Messi vai deixar o Barcelona depois de 20 anos de clube? Não há uma resposta fácil para a pergunta que passou a dominar o mundo esportivo desde a tarde desta terça-feira. E pode ser que ela demore a ser conhecida. Isso porque o imbróglio entre o jogador e a diretoria catalã gira em torno da interpretação de uma cláusula do contrato entre as duas partes. Nas imprensas espanhola e argentina, já se fala em uma batalha jurídica.

A cláusula em questão permite ao meia romper unilateralmente o vínculo, que termina apenas em junho de 2021, sem o pagamento da multa rescisória de 700 milhões de euros (cerca de R$ 4,6 bilhões). Foi a ela que ele recorreu nesta terça, quando enviou o burofax (espécie de carta registrada online da Espanha) para o Barcelona.