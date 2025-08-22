Política O recado particular que Eduardo Bolsonaro mandou para Malafaia após ser chamado de “babaca”

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

O deputado federal Eduardo Bolsonaro minimizou o áudio do pastor. (Foto: Reprodução)

Não foi só por meio das redes sociais que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) respondeu ao o pastor Silas Malafaia sobre o áudio em que o pastor o chamou de “babaca”. Em reservado, Eduardo mandou um recado para Malafaia por meio do líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante.

“Eduardo me fez o seguinte pedido: ‘Fala pro Malafaia que ele é o nosso tiozão, que ele tem crédito para criticar a gente e que não vamos nos dividir’”, disse Sóstenes à coluna de Bela Megale, do jornal O Globo.

Em seu vídeo nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro também minimizou o áudio do pastor. O deputado disse que as gravações foram obtidas numa suposta “fishing expedition” contra seu pai e que investigadores “pegam o celular e vazam o que interessa”.

A “fishing expedition” é uma prática ilegal em que autoridades buscam provas de forma genérica e indiscriminada, sem um foco específico ou base legal. O deputado chamou a divulgação das informações de “cortina de fumaça para o que realmente importa”.

À coluna de Bela Megale, o pastor afirmou que o tom elevado dos áudios divulgados pela Polícia Federal faz parte de seu “estilo” e disse que “fala escrachado com aqueles que têm relacionamento de amigo”. Alegou ainda que “é um aliado, e não bolsominion”.

As mensagens incluídas na investigação policial embasam o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Eduardo por coação, obstrução de investigação contra organização criminosa e atentado à soberania nacional. A investigação apura a atuação de filho de Bolsonaro nos Estados Unidos em busca de punições contra ministros do STF e outras autoridades na tentativa de interferir no julgamento da tentativa de golpe que envolve seu pai.

A Polícia Federal obteve uma série de áudios do ex-presidente Jair Bolsonaro e do pastor Silas Malafaia no âmbito da investigação que apurou a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

Em uma das gravações obtida pela PF, o líder religioso diz que o filho do ex-presidente é um “babaca” e acrescenta: “a próxima que você fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento”. Escute abaixo:

“A faca e o queijo estão na tua mão, cacete, e nós não podemos perder isso, pô. E vem o teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor isso. Dei um esporro, cara, mandei um áudio para ele de arrombar. E disse para ele: ‘A próxima que você fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento’. Falei para o Eduardo.”

No mesmo áudio, Malafaia elogia outro filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por vincular a discussão sobre as tarifas à anistia a investigados por atos antidemocráticos.

“Dá parabéns ao Flávio, pô. Falou certo na GloboNews: ‘Eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre anistia’. A carta do Trump é para você.” As informações são dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo.

