Notícias O registro de ocorrências policiais pode ser feito na internet, evitando assim o deslocamento e a circulação de pessoas nas Delegacias

Por Redação O Sul | 22 de março de 2020

Plantões nas Delegacias atendem apenas casos que exijam intervenção policial imediata. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

O registro de ocorrências policiais para crimes em geral é a nova ferramenta disponibilizada pela DOL (Delegacia On-Line) da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. A iniciativa tem por objetivo evitar a circulação e o contato com pessoas nas unidades da corporação, atendendo assim às diretrizes de prevenção do coronavírus.

Com isso, os plantões nas DPs (Delegacias de Polícia) do Estado passam a atender de forma presencial apenas os casos que exijam intervenção policial imediata, tais como homicídio, latrocínio, estupro, roubo, violência doméstica, recuperação e devolução de veículos.

Além do novo recurso, criado em parceria com a Procergs (Companhia de Processamento de Dados do Estado), 29 fatos criminais específicos que já existiam na página permanecem disponíveis para registro.

Conforme a chefe de Polícia do Rio Grande do Sul, delegada Nadine Anflor, a medida é de extrema importância e demonstra que a corporação se alia aos órgãos de saúde e autoridades dos setores competentes na luta contra a proliferação do coronavírus:

“É preciso conscientizar a população de que o trabalho da Polícia Civil não vai ser paralisado e que alguns serviços podem ser eficientes mesmo quando não realizados nos guichês das delegacias. Neste momento, a intenção é diminuir o fluxo de pessoas nas ruas, e, para isso, a DOL é um dos instrumentos mais eficazes oferecidos pela Polícia”.

Como funciona

– Acesse o site da Delegacia On-Line em um computador, tablet ou smartphone. O endereço virtual é www.delegaciaonline.rs.gov.br;

– Tenha em mãos documento de identidade ou CPF. Também é necessário endereço de e-mail válido;

– Para outros fatos, preencha o formulário disponível na página. É nele que o cidadão irá narrar os fatos e contar, na sua versão, o que aconteceu. Já se o crime consta em uma das 29 opções específicas do site, o cidadão deve clicar no fato e seguir as instruções;

– A partir do início do registro já será gerado um número de protocolo com 15 dígitos, possibilitando a continuidade do preenchimento em outro momento, sendo gerado, portanto, um rascunho antes da finalização. Esse protocolo será enviado por e-mail ou mensagem de celular (o SMS é gerado apenas para quem tem login no “Cidadão RS”);

– Finalizado e enviado registro, é necessário aguardar a validação por parte da Polícia Civil para que o registro tenha validade;

– Para acessar a ocorrência, basta consultar o protocolo no site da DOL. A partir daí, é possível visualizar a ocorrência por meio de um arquivo em formato “PDF”, documento que tem a mesma validade do que seria entregue na Delegacia de Polícia;

– Para gerar cópia em papel da ocorrência, é preciso ter acesso a uma impressora.

Atendimento presencial

– De outra forma, os cidadãos que necessitarem de atendimento presencial não ficarão desassistidos;

– Todos serão orientados à higienização com álcool em gel, que será fornecido pelo órgão, tão logo adentrem as delegacias.

– Em locais onde não houver barreira de vidro que separe o servidor do indivíduo, deverá ser adotada uma distância mínima 1,5 metros para atendimento;

– O alerta, no entanto, é para atendimento de quem apresentar sintoma respiratório (gripe, espirro, coriza, secreção nasal etc.), que ficará condicionado à proteção da saúde do servidor policial. Os responsáveis pelas delegacias também estão orientados a evitar a entrada simultânea ou a aglomeração de pessoas, principalmente nos plantões.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias

Deixe seu comentário