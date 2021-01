O Reino Unido iniciou o terceiro lockdown para conter a mutação do coronavírus

O Reino Unido atingiu outro recorde diário de casos de covid-19, com 60.916 novos infectados. (Foto: Reprodução)

O Reino Unido entrou nesta terça-feira (5) em seu terceiro lockdown para frear o aumento de casos de covid-19 no país.

A determinação para que os britânicos fiquem em casa é uma tentativa de conter a variante mais contagiosa do coronavírus enquanto a vacinação avança.

Cerca de 27 mil pessoas estão internadas com a doença só na Inglaterra, número 40% maior do que o registrado no pico da pandemia em abril.