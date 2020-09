Mundo O Reino Unido registrou mais de 2 mil novos casos de coronavírus pelo segundo dia seguido

8 de setembro de 2020

Até agora, 352.560 britânicos foram contaminados e 41.586 morreram. (Foto: Reprodução)

O Reino Unido registrou nessa terça-feira (8), pelo segundo dia seguido, quase 3 mil novos contaminados por coronavírus. O governo britânico confirmou mais 2.420 infectados, em contagem que excluiu os casos identificados na Irlanda do Norte, um dos países que compõem a nação insular.

Segundo a plataforma Our World in Data, da Universidade de Oxford, são 2.948 casos contando com os números da Irlanda do Norte, apenas 40 a menos em comparação com a taxa registrada na segunda (7), pelo Reino Unido.

Os registros dos últimos dois dias apontam para um aumento no número de novas contaminações na Grã-Bretanha.

Em entrevista à BBC, o epidemiologista Jonathan Van-Tam afirmou que a população britânica “relaxou demais” durante o verão europeu e alertou que, caso o Reino Unido não volte a discutir formas de conter o vírus, os próximos meses serão “tortuosos”.

Até agora, 352.560 britânicos foram contaminados pelo Sars-Cov-2, e 41.586 morreram de covid-19.

Hong Kong

Hong Kong vai aumentar o limite de aglomerações sociais para quatro pessoas e reabrir mais estabelecimentos esportivos a partir desta sexta (11), à medida em que as taxas de infecções diárias de covid-19 caem de três para apenas um dígito na região, segundo conta a agência de notícias Reuters.

Na semana passada, academias e salas de massagem foram reabertas e o horário para atividades noturnas foi ampliado.

Índia

A Índia confirmou nessa terça seu maior número de mortes por covid-19 em mais de um mês, com 1.133 óbitos nas últimas 24 horas. Ao mesmo tempo, o país – que ultrapassou o número de casos do Brasil na segunda –, registrou mais 75.809 contaminados, menor taxa de infecções diárias em uma semana, de acordo com o jornal britânico The Guardian.

Ao todo, o governo indiano soma 4.280.422 de casos e 72.775 vítimas fatais da covid-19.

Espanha

A Espanha se tornou o primeiro país da Europa a registrar mais de 500 mil casos de covid-19, acumulando um total de 534.513 infecções, com 29.594 mortos, desde o início da pandemia, segundo dados oficiais. Só na última semana foram 49.716 novos casos, com 237 mortes.

De acordo com dados do Ministério da Saúde da Espanha, cerca de um terço dos novos casos e mortes estão concentrados em Madri, a região mais atingida pela pandemia. Para conter a propagação do coronavírus, na semana passada, o governo local proibiu reuniões, mesmo privadas, com mais de dez pessoas, o que afeta bares, restaurantes e cultos religiosos. Apesar da escalada nas infecções pelo coronavírus, o governo espanhol manteve os planos de reabrir as escolas para 8,2 milhões de alunos do ensino fundamental e médio após um intervalo de seis meses por causa da pandemia.

