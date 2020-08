O retorno das aulas presenciais no Rio Grande do Sul será tema de nova reunião na semana que vem

Durante a sua “live” desta quinta-feira (27), o governador Eduardo Leite voltou a defender a ideia de uma retomada das aulas presenciais no Rio Grande do Sul, paralisadas há cinco meses por causa da pandemia de coronavírus. Ele adiantou que o assunto estará na pauta de uma nova reunião virtual, na próxima terça-feira (1º), com representantes de prefeituras, MP (Ministério Público) e TCE (Tribunal de Contas do Estado).

Segundo ele, é necessário definir um calendário com datas para casa etapas de ensino (Infantil, Fundamental, Médio e Superior), com atendimento a protocolos de prevenção à Covid. “Não se trata de retornar como antes, com salas cheias e contato intenso”, ressalvou. “Estamos sugerindo redução de alunos e de horários, em um sistema híbrido, mas não fechamos questão fechada sobre o tema.

Apesar de críticas e questionamentos por parte de diversos setores desde que propôs o retorno gradual e escalonado a partir de 31 de agosto para os ensinos público e particular, o chefe do Executivo desistiu dessa data mas dá sinais claros de que ainda pretende reiniciar as atividades da educação presencial no curto prazo, em cidades cuja bandeira no distanciamento controlado não seja vermelha (alto risco).

Informações extraoficiais dão conta de que esse novo prazo seria já a primeira quinzena do mês que vem. Ainda não se sabe, porém, se isso será feito de forma facultativa, já que a decisão caberia aos prefeitos e, obviamente, aos familiares responsáveis por alunos menores de idade.

Internet patrocinada

Na mesma transmissão ao vivo nas redes sociais, Eduardo Leite anunciou o investimento de quase R$ 9 milhões em um serviço de internet patrocinada para garantir o acesso de estudantes e educadores da rede pública estadual às aulas remotas em todo o território gaúcho. A ferramenta, já disponível, deve beneficiar mais de 800 mil alunos e 60 mil profissionais, garante o governador.

“Não nos resignamos em deixar nossos alunos sem ter aulas, portanto, trabalhamos na lógica de aulas remotas, conteúdo transmitido e sendo repassado pelos professores pelo Google Classroom. O movimento exigiu uma costura de tecnologia e também financeira, assegurando às famílias e aos professores o suporte digital”, destacou o governador.

Com o plano especial de internet, que poderá ser utilizado exclusivamente para conteúdos educacionais, será possível que o usuário acesse as plataformas de aula e utilize recursos multimídia como vídeos, áudios, textos e webconferências, sem pagar por isso. O governo remunerará as operadoras pelo uso de dados voltado ao ensino. Confira como acessar:

– Baixar no celular do usuário o aplicativo Escola RS, desenvolvido em parceria com a Procergs e já disponível no Google Play.

– Depois, basta habilitar os dados móveis. Esta ação é necessária para que seja identificada a operadora que disponibilizará o sinal.

– Quando o aluno e o professor fizerem login com a conta educacional, que é o meio criado para validar o acesso, aparecerá a seguinte mensagem: “Aguarde, estamos configurando a sua internet patrocinada”.

– O usuário pode verificar o status da internet patrocinada no ícone em formato de globo no canto superior esquerdo da tela. Se estiver verde, a conexão está ativa.

(Marcello Campos)