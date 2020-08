Com realização exclusivamente on-line neste ano por causa da pandemia de coronavírus, os Festejos Farroupilhas tiveram definido como tema “Gaúchos sem Fronteiras”, em alusão à amplitude das tradições culturais do Rio Grande do Sul. O objetivo é retratar, no evento de setembro, a história de homens e mulheres que, mesmo fora do Estado, mantêm hábitos como churrasco, chimarrão e vestes típicas.

A escolha ressalta a capacidade do povo gaúcho para se espalhar geograficamente pelo mundo sem perder suas raízes, mas vai além, ao enaltecer o gaúcho como vetor de propagação de manifestações culturais como gastronomia, arte, turismo, literatura, arquitetura, música, dança e todas as vertentes que representam o patrimônio cultural do Estado.

Para o vice-presidente da Comissão dos Festejos Farroupilhas, Maxsoel Bastos, a diversidade experimentada em todas as regiões do Estado forjou um povo apaixonado pelo tradicionalismo e que acredita na valorização do legado de seus antepassados:

“São homens e mulheres que deixarem o pago divididos entre serem filhos de nossas tradições e cidadãos de um mundo globalizado, fato que se confirma na abertura de milhares de CTGs [Centros de Tradição Gaúcha] fora do Estado”.

Formato virtual inédito

Conforme já mencionado, a edição deste ano dos Festejos Farroupilhas terá uma programação exclusivamente virtual, de forma inédita, obedecendo aos protocolos de distanciamento social. Dentre as ideias está o estímulo para que a comunidade gaúcha capte imagens das suas cidades, por meio de vídeos gravados com celular e divulgados nas redes sociais da Sedac (Secretaria da Cultura).

“O objetivo é estimular a pesquisa e o conhecimento das regiões, fomentando a cultura local e os eventos históricos ligados ao legado da epopeia gaúcha”, destaca o presidente da Comissão do evento e assessor de Culturas Populares, Tradição e Folclore da Sedac, César Oliveira.

“As identidades regionais ganharam força na pós-modernidade”, valoriza a patrona dos Festejos Farroupilhas 2020, Alessandra Motta. “O tema deste ano comprova isso, prestando homenagem a estes sujeitos que migraram daqui, levando nossa força para além do Estado.”

Identidade visual

A identidade visual das comemorações deste ano foi apresentada esta semana pela Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas. Assinado pelo artista plástico Mauro Vila Real, natural de Frederico Westphalen e com um currículo internacional, o trabalho apresenta um cavaleiro, em companhia de seu cachorro por uma estrada de terra, tendo no horizonte elementos como pontos turísticos e culturais de diversos locais do mundo.

(Marcello Campos)