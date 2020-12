Brasil O Rio de Janeiro cancela a festa oficial do réveillon 2021

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Apesar da ideia de formato sem publico, prefeitura optou por mudança. (Foto: Gabriel Monteiro/ Riotur)

O réveillon oficial da cidade do Rio de Janeiro está cancelado em função do atual cenário da pandemia da Covid-19. A informação foi divulgada na terça-feira (15) pela prefeitura da capital fluminense. Embora o Réveillon Rio 2021 tenha sido projetado em um novo formato, diferente daquele tradicional como há anos é praticado na cidade, sem presença de público, sem queima de fogos e feito para ser acompanhado pela TV e pelas mídias digitais, neste momento, a gestão municipal optou pelo cancelamento do evento da virada do ano, em respeito a todas as vítimas do coronavírus e em favor da segurança de todos.

O prefeito Marcelo Crivella considera que esta é uma decisão necessária para a proteção de todos. E que a festa será a da esperança por bons resultados das vacinas para conter a pandemia. Crivella avalia ainda que a ocasião será um momento de reflexão sobre um ano difícil, de luta, com lamentáveis perdas de tantas pessoas e de agradecer pelas vidas salvas.

Desde novembro, a cidade e o estado do Rio vêm apresentando patamares mais elevados de infectados, mortes e internações por covid-19. A taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva para covid-19 no Sistema Único de Saúde chegou a superar 95% este mês, e estava em 86% no balanço da segunda-feira (14).

Desde o início da pandemia, mais de 23 mil pessoas morreram vítimas da covid-19 no estado do Rio, sendo 14 mil só na capital. O número de casos confirmados no estado chega a quase 400 mil e supera os 150 mil só na capital.

Explicações

A Prefeitura do Rio de Janeiro terá 48 horas para apresentar suas justificativas à Justiça por não adotar medidas restritivas mais severas contra a Covid-19. A Procuradoria Geral do Município foi notificada na segunda-feira (14) e a prefeitura terá que responder até quinta-feira (17).

Segundo a determinação da Justiça, o poder executivo municipal terá que explicar por que não atendeu as orientações sugeridas pelo Comitê Científico, grupo criado pelo próprio município para ajudar na tomada de decisões.

Entre as medidas propostas pelo comitê estão o fechamento de escolas, a restrição do funcionamento de bares e restaurantes, além da proibição de banhistas nas praias do Rio.

A decisão da segunda (14) é uma resposta a ação do Ministério Público e da Defensoria Pública, que, na última sexta-feira (11), cobraram na Justiça que o município volte a adotar medidas mais duras no combate a proliferação do novo coronavírus. Na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, centenas de pessoas se aglomeravam depois de um baile funk na região.

Nas imagens mostradas pelo Globocop por volta das 6h, era possível ver pessoas bebendo, dançando e a maioria delas sem máscara de proteção facial. No domingo (13), um evento em São Cristóvão, na Zona Norte, uma grande concentração de pessoas aconteceu durante um show do grupo Sorriso Maroto. Imagens mostram o público, sem máscaras, em frente ao palco. No sábado (12), imagens mostram aglomeração durante show na Baixada Fluminense. O cantor Orochi se apresentou no Queimados Futebol Clube.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil