Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul acumula mais de 174 mil casos de coronavírus desde março. Mortes pela doença totalizam 4.371

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2020

Vítimas mais recentes tinham idades entre 43 e 96 anos. (Foto: EBC)

Com o registro de 3.408 novos testes positivos, o Rio Grande do Sul chegou neste sábado (19) e 174.140 casos confirmados de coronavírus desde o começo de março. Já o contingente de mortos pela Covid subiu para 4.371, com a inclusão de 53 perdas humanas notificadas pelo mais recente boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual da Saúde).

Os falecimentos informados no relatório mantém a ampla predominância de idosos. Das 53 desfechos fatais, apenas sete não se enquadram neste perfil, tendo como vítima mais nova um homem de 43 anos. A mais velha, por sua vez, tinha 96 anos. Confira, a seguir, a lista de óbitos, por município de residência (em ordem alfabética).

– Alvorada (mulher, 58);

– Alvorada (mulher, 79);

– Antônio Prado (mulher, 65);

– Bagé (mulher, 45);

– Barra do Ribeiro (mulher, 65);

– Canoas (homem, 96);

– Canoas (mulher, 82);

– Canoas (homem, 74);

– Canoas (homem, 43);

– Canoas (mulher, 63);

– Canoas (homem, 60);

– Caxias do Sul (mulher, 84);

– Caxias do Sul (homem, 75);

– Cruz Alta (homem, 68);

– Espumoso (homem, 57);

– Gravataí (homem, 73);

– Guaíba (mulher, 74);

– Guaíba (mulher, 88);

– Guaíba (homem, 71);

– Guaíba (mulher, 58);

– Parobé (mulher, 60);

– Passo Fundo (homem, 83);

– Pelotas (homem, 55);

– Pelotas (mulher, 89);

– Pelotas (mulher, 82);

– Pelotas (homem, 70);

– Pelotas (mulher, 87);

– Pelotas (mulher, 51);

– Pelotas (homem, 72);

– Porto Alegre (homem, 89);

– Porto Alegre (mulher, 69);

– Porto Alegre (homem, 65);

– Porto Alegre (homem, 67);

– Porto Alegre (homem, 84);

– Porto Alegre (mulher, 85);

– Porto Alegre (mulher, 71);

– Porto Alegre (mulher, 58);

– Porto Alegre (mulher, 62);

– Porto Alegre (mulher, 84);

– Porto Alegre (homem, 56);

– Porto Alegre (homem, 70);

– Porto Alegre (homem, 49);

– Rio Grande (homem, 58);

– Rio Grande (mulher, 75);

– Santa Maria (homem, 80);

– Santa Maria (homem, 63);

– Santa Maria (homem, 70);

– São Borja (mulher, 60);

– São Leopoldo (homem, 54);

– São Lourenço do Sul (homem, 61);

– Sapiranga (homem, 48);

– Tapera (mulher, 61);

– Tramandaí (homem, 63).

Distanciamento controlado

Divulgada na sexta-feira (18), a configuração provisória da vigésima semana do sistema de distanciamento controlado tem cinco das 21 regiões do Rio Grande do Sul sob bandeira vermelha (alto risco de coronavírus), ao passo que as demais estão classificadas em laranja (risco médio). Os números são idênticos ao da rodada ainda vigente, embora com diferença na distribuição das cores.

Dentre as regiões classificadas com bandeira vermelha estão Porto Alegre (a única do grupo anterior que permanece sob tal status) e Novo Hamburgo, Santo Ângelo, Cruz Alta e Guaíba, que estavam na laranja. Apenas esta última não aderiu ao sistema de gestão compartilhada com o governo do Estado.

As outras quatro fazem parte do total de 17 regiões que estão adotando protocolos alternativos às bandeiras calculadas pelo governo – Capão da Canoa, Taquara, Canoas, Ijuí, Santa Rosa, Palmeira das Missões, Erechim, Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul e Lajeado.

Paralelamente aos pedidos de cogestão, o Estado aceitará pedidos de reconsideração à classificação de risco, que pode ser feito via associação regional ou pelo próprio município, exclusivamente por meio de formulário eletrônico em um prazo máximo de 36 horas após a divulgação do mapa preliminar – ou seja, até as 6h deste domingo (20).

A adoção de protocolos alternativos não altera as cores do mapa definitivo, que será divulgado após análise dos recursos pelo Gabinete de Crise, na tarde de segunda-feira (21), por meio de notícia publicada no site do governo do Estado. A vigência das bandeiras da 20ª rodada começa na primeira hora de terça-feira (22) e se encerra às 23h59min de segunda-feira (28).

Ainda no que se refere ao mapa preliminar da 20ª rodada, apenas 77 municípios (do total de 497) estão classificados em bandeira vermelha, somando 4 milhões de habitantes, o que corresponde a 35,4% da população gaúcha (total de 11,3 milhões de habitantes).

Desses, 21 municípios (98 mil habitantes, 0,9% do RS) podem adotar protocolos de bandeira laranja, porque cumprem os critérios da Regra 0-0, ou seja, não têm registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias, desde que a prefeitura crie um regulamento local.

Chamou a atenção da equipe que monitora o modelo o elevado crescimento nas hospitalizações por Covid-19 em 10 regiões: Cachoeira do Sul (133,3%), Cruz Alta (83,3%), Uruguaiana (50%), Ijuí (41,7%), Novo Hamburgo (40,4%), Lajeado (31,8%), Santa Rosa (23,1%), Santo Ângelo (22,9%), Pelotas (21,6%) e Taquara (21,4%).

(Marcello Campos)

