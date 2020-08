Boletim deste sábado notificou a morte de anciã com 103 anos, uma das vítimas mais idosas da Covid no Estado. (Foto: EBC)

A pandemia de coronavírus não para de crescer no Rio Grande do Sul, que em menos de seis meses acumula 108.839 casos confirmados, dos quais 3.046 tiveram desfecho fatal. Os dados constam no mais recente boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual da Saaúde), divulgado neste sábado (22), e que acrescentou 4.510 testes positivos e 53 óbitos à estatística gaúcha da doença.

Dentre as pessoas que testaram positivo para a Covid-19 no território gaúcho, 98.750 (91%) já estão recuperadas, ou seja, sem apresentar sintomas há pelo menos 14 dias desde a confirmação do contágio. Em termos de abrangência, a doença atinge 483 dos 497 municípios do Estado, o que representa aproximadamente 97%.

Permanecem sem notificações de casos de coronavírus 14 pequenas cidades do Estado, por motivos como a baixa densidade demográfica. São elas: Aceguá, Cerro Branco, Coqueiro Baixo, Estrela Velha, Garruchos, Lagoa Bonita do Sul, Nova Esperança do Sul, Novo Tiradentes, Pedras Altas, Pinhal da Serra, Putinga, Sete de Setembro, Tupanci do Sul e Ubiretama.

Óbitos mais recentes

A lista de perdas humanas mencionadas pelo relatório deste sábado mantém a prevalência de idosos entre os óbitos por Covid. Nos extremos aparecem um jovem de 18 anos e uma anciã de 103.

Trata-se da segunda vítima mais velha a sucumbir à pandemia no Rio Grande do Sul, assim como outra de mesma idade, falecida em 13 de junho. O recorde gaúcho foi registrado em 23 de julho, com a morte de um paciente de 105 anos. Confira, a seguir, os casos fatais mais recentes:

– Alegrete (mulher, 71);

– Alvorada (homem, 75);

– Alvorada (homem, 64);

– Alvorada (homem, 59);

– Alvorada (homem, 67);

– Arroio Grande (homem, 67);

– Canoas (mulher, 56);

– Canoas (homem, 60);

– Canoas (mulher, 98);

– Canoas (homem, 71);

– Caxias do Sul (homem, 74);

– Cruz Alta (homem, 52);

– Doutor Mauricio Cardoso (homem, 86);

– Flores da Cunha (mulher, 67);

– Gravataí (homem, 59);

– Ibiraiaras (mulher, 80);

– Marau (homem, 69);

– Monte Belo do Sul (mulher, 79);

– Paraí (mulher, 93);

– Passa Sete (homem, 18);

– Passo Fundo (homem, 85);

– Passo Fundo (homem, 41);

– Passo Fundo (mulher, 92);

– Passo Fundo (mulher, 70);

– Passo Fundo (mulher, 73);

– Pelotas (mulher, 61);

– Pelotas (homem, 75);

– Pelotas (mulher, 66);

– Pelotas (homem, 81);

– Pelotas (homem, 77);

– Pelotas (mulher, 82);

– Porto Alegre (homem, 69);

– Porto Alegre (homem, 69);

– Porto Alegre (mulher, 37);

– Porto Alegre (mulher, 72);

– Porto Alegre (homem, 91);

– Porto Alegre (homem, 85);

– Porto Alegre (homem, 76);

– Porto Alegre (mulher, 103);

– Porto Alegre (homem, 75);

– Porto Alegre (homem, 59);

– Porto Alegre (mulher, 63);

– Santa Maria (mulher, 82);

– Santo Antonio da Patrulha (homem, 87);

– São Leopoldo (homem, 42);

– São Lourenço do Sul (homem, 91);

– São Luiz Gonzaga (homem, 56);

– Sapiranga (homem, 73);

– Sapucaia do Sul (homem, 51);

– Sapucaia do Sul (mulher, 58);

– Vera Cruz (homem, 53);

– Viamão (mulher, 78);

– Viamão (mulher, 82).

(Marcello Campos)