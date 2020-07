Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul deve atingir neste sábado a marca de 1.500 mortes e 45 mil casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

Somente nesta sexta-feira foram notificadas mais 38 perdas humanas para a pandemia no Estado. (Foto: EBC)

O mais recente boletim da Secretaria da Saúde ampliou para 1.494 as mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul, com a inclusão de mais 38 vítimas. Também segue em alta o número de testes positivos, com 44.469 notificações desde março (2.387 no último relatório). Com o ritmo atual, já neste sábado o Estado deve cruzar a linha de 1,5 mil perdas humanas para a pandemia e 45 mil casos confirmados.

De acordo com a lista divulgada ao longo desta sexta-feira (24) pelo governo gaúcho, as novas ocorrências fatais por Covid-19 abrangem os seguintes pacientes, a maioria idosos, internados em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e com histórico de doenças cardíacas, respiratórias e neurológicas, diabetes e câncer. São eles:

– Canela (homem, 84 anos);

– Canoas (mulher, 60 anos);

– Canoas (homem, 83 anos);

– Capão do Leão (homem, 55 anos);

– Cristal (homem, 63 anos);

– Cruz Alta (homem, 64 anos);

– Estância Velha (homem, 53 anos);

– Esteio (homem, 69 anos);

– Esteio (mulher, 104 anos);

– Esteio (mulher, 39 anos);

– Esteio (homem, 58 anos);

– Gramado (homem, 83 anos);

– Lajeado (mulher, 88 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 71 anos);

– Parobé (mulher, 68 anos);

– Passo Fundo (mulher, 67 anos);

– Passo Fundo (mulher, 80 anos);

– Pelotas (homem, 69 anos);

– Porto Alegre (homem, 44 anos);

– Porto Alegre (mulher, 70 anos);

– Porto Alegre (homem, 73 anos);

– Porto Alegre (homem, 86 anos);

– Porto Alegre (homem, 76 anos);

– Rio Grande (homem, 74 anos);

– Rio Grande (homem, 74 anos);

– Rio Grande (homem, 73 anos);

– Santana do Livramento (homem, 80 anos);

– São José do Norte (homem, 64 anos);

– São José dos Ausentes (homem, 64 anos);

– São Leopoldo (homem, 43 anos);

– Sapiranga (homem, 33 anos);

– Sapiranga (homem, 78 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 64 anos);

– Sapucaia do Sul (mulher, 77 anos);

– Tapes (mulher, 73 anos);

– Terra de Areia (homem, 52 anos);

– Vale Verde (mulher, 64 anos);

– Viamão (homem, 78 anos).

Porto Alegre

A fim de garantir transparência na divulgação dos dados referentes à infecção pelo novo coronavírus em Porto Alegre, a prefeitura de Porto Alegre começou a disponibilizar um painel específico na internet sobre ocupação de leitos hospitalares das redes pública e privada do município. Os dados podem ser acessados em link com atualização diária no site oficial www.prefeitura.poa.br/sms.

Na plataforma estão disponíveis dados de 17 hospitais que prestam atendimento a adultos e sete que atendem a crianças e adolescentes.

Conforme o titular da SMS (Secretaria Municipal da Saúde), Pablo Stürmer, o objetivo é ampliar a transparência sobre os dados referentes à lotação das UTIs, auxiliar na gestão dos leitos e monitorar o avanço da pandemia nos serviços hospitalares: “É importante demonstrarmos com dados dos próprios hospitais a real situação dos serviços, dimensionando a rede de saúde dentro da demanda”.

Nesta sexta-feira, em 17 hospitais eram oferecidos 786 leitos, dos quais 682 estavam ocupados. Desses, 293 são pacientes com o coronavírus. Outros 31 indivíduos têm suspeita de contágio. A taxa de ocupação é de 88,8% dos leitos. Já na pediatria, são 109 leitos, dos quais 59 com pacientes – um com teste positivo e seis casos suspeitos.

Integram o banco de dados as seguintes instituições: hospitais Conceição, Cristo Redentor, Moinhos de Vento, São Lucas, Ernesto Dornelles, Divina Providência, Porto Alegre, Clínicas, Vila Nova, Pronto Socorro, Independência, Fêmina, da Restinga, Santa Ana, Santa Casa, Instituto de Cardiologia e Materno Infantil Presidente Vargas.

(Marcello Campos)

