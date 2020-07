Colunistas Nomeada por Rodrigo Maia para Secretaria de Comunicação da Câmara, Joice Hasselmann demite 68 funcionários

Por Flavio Pereira | 25 de julho de 2020

Rodrigo Maia, ao lado da deputada Joice Hasselmann. (Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

Após ser nomeada pelo deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) para o cargo de Secretária de Comunicação, que passou a acumular com o cargo de deputada federal, Joice Hasselmann (PSL-SP) já demitiu 68 funcionários que trabalhavam naquele órgão da Câmara dos Deputados. A deputada comanda o órgão da Casa desde o dia 10 de junho de 2020, quando foi nomeada por Rodrigo Maia. A nomeação foi contestada por deputados da ala bolsonarista do PSL que entraram com pedido no STF, alegando ‘notável imoralidade administrativa, em razão de abuso de poder por evidente desvio de finalidade, já que foi nomeada uma deputada, ao invés de um outro jornalista para o cargo’. Os pedidos foram negados liminarmente pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. O STF ainda não julgou o caso.

Governador gaúcho testa positivo para Covid-19

Mesmo adotando os cuidados e as regras de distanciamento desde março, o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite anunciou, na tarde desta sexta-feira, que testou positivo para coronavírus. O governador anunciou que cancelou as agendas e começou um período de isolamento, seguindo recomendações médicas. Na sua conta do Twitter, Eduardo Leite disse que, mesmo assintomático, decidiu realizar um teste RT-PCR, que detectou a doença.

Bolsonaro diz que Mandetta “previa caminhões do Exército recolhendo cadáveres”

O presidente Jair Bolsonaro comentou ontem os absurdos que o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, deslumbrado, dizia nas entrevistas coletivas: “lembro do Mandetta falando nas reuniões de ministros: “Vamos ter caminhões do Exército catando corpos pelas ruas”. Meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos. “O pico é semana que vem, o pico é não sei quando…” Terror o tempo todo, era um ministro que passava muito mais aí, falando aí, em especial para aquela televisão que ele gostava, do que trabalhando em si. Então, o pânico foi espalhado pela sociedade.”

Facebook censurou deputado Giovani Cherini

O deputado federal Giovani Cherini (PL), coordenador da bancada federal gaúcha, foi censurado ontem pelo Facebook, depois que defendeu na sua conta pessoal o Kit Covid como tratamento precoce para contaminados pelo vírus chinês. Giovani Cherini reagiu indignado e afirma que “só existe uma explicação: existe muita gente interessada em impedir que o povo adquira medicamentos de R$ 30,00, obrigando-o a consumir Remdisivir, que custa R$ 14 mil.”

Acredite: Ivermectina para piolhos, agora, só com receita médica

A aparelhada Anvisa (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária) determinou que a venda em farmácias de Ivermectina – que combate piolhos e parasitas -, passa ser de uso controlado, e só pode ser feita com receita médica.

Tribunal de Contas pressiona Governo Federal para liberar mais recursos a governadores e prefeitos

O Governo Federal, através do Ministério da Saúde, já liberou R$ 26,4 bilhões para governadores e prefeitos utilizarem em ações contra o coronavírus e tem realizado repasse de recursos extras a estados e municípios. Em todo o pacote de auxílios, o Governo Federal já destinou cerca de R$ 1,3 trilhão de ajuda. Mesmo assim, o Tribunal de Contas da União deu 15 dias de prazo para o Ministério da Saúde explicar a estratégia de gastos no combate ao novo coronavírus. Pela decisão, o governo federal terá de justificar os critérios de aquisições e de transferência de recursos para estados e municípios. O ministro do TCU Benjamin Zymler afirmou que há “baixa” execução dos recursos destinados ao ministério para combater a pandemia e que, entre março e 28 de maio. Segundo o TCU, dos R$ 39 bilhões destinados ao ministério para combater a COVID-19, R$ 11,5 bilhões teriam sido pagos. O TCU não considerou os gastos e repasses extras do Governo Federal a estados e municípios. A medida busca pressionar para que mais recursos sejam liberados para governadores e prefeitos de todo o país.

