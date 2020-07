Flávio Pereira Jair Bolsonaro: “Desemprego e efeito colateral do ‘Fica em Casa’ vão matar mais que o vírus”

Por Flavio Pereira | 24 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Presidente Jair Bolsonaro comentou ontem na sua live semanal. (Foto: Reprodução de vídeo)

“Essa política do todo mundo em casa à base do terror, está quebrando o País”, afirmou ontem o presidente Jair Bolsonaro. Para ele, “terror, pavor, multa, destruiu o emprego no País. Essa política vai ter de ser repensada. Se persistirem no isolamento, a tendência é o País se tornar um país de miseráveis, e um terreno fértil para o socialismo. É terror o tempo todo, afirmando que o pico será sempre na próxima semana”. Para ele, “o povo está assistindo aos protótipos de ditadores do Brasil”.

“Desemprego vai matar mais”

“Estamos preocupados com a vida, mas o efeito colateral dessa política do todo mundo em casa, vai matar, se já não matou, muito mais gente do que o vírus.”

Investigados R$ 1,5 bilhão destinados à Saúde

Quase R$ 1,5 bilhão gastos sem licitação são investigados pelas polícias Federal e Civil e pelo Ministério Público nos Estados, por indícios de fraudes em compras e contratos assinados para enfrentar a doença. A soma dos valores suspeitos – R$ 1,48 bilhão –, mais de 13 vezes superior ao rombo atribuído à máfia dos sanguessugas, nome dado ao esquema de compra superfaturada de ambulâncias, descoberto em 2006, que movimentou R$ 110 milhões.

Polícia Federal desvio de R$ 500 milhões da saúde no Rio de Janeiro

A Polícia Federal deu cumprimento esta semana a um mandado de prisão preventiva expedido pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. O homem foi preso em sua residência na Barra da Tijuca dentro da Operação Favorito de flagrada pela PF no mês passado. A operação visa acabar com um esquema complexo de corrupção em atividade desde 2012, na área da saúde do Rio de Janeiro, que já provocou danos que superam R$ 500 milhões aos cofres públicos do Estado e de Prefeituras Municipais.

Tratamento precoce derruba número de óbitos

Após contabilizar 19 óbitos de Covid-19, o município de Lajeado, no Rio Grande do Sul, adotou o protocolo do tratamento precoce, com o chamado KitCovid (azitromicina + ivermectina + hidroxicloroquina + zinco + vitaminas C e D, combinados ou não), que foi utilizado também na região. Segundo e médica Sandra Cabral, o protocolo posto em prática, que teve a colaboração de outros 21 médicos, mudou os números em Lajeado: em junho, ocorreram apenas dois óbitos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Flávio Pereira