Prefeito que mandou derrubar busto do Marechal Costa e Silva, é contra autonomia dos municípios para decidirem sobre gestão da pandemia

Por Flavio Pereira | 23 de julho de 2020

Em 2014, prefeito mandou derrubar o busto do Marechal Costa e Silva na entrada da cidade. (Foto: Reprodução de vídeo)

Atual presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, Emanuel (Maneco) Hassen, prefeito de Taquari pelo Partido dos Trabalhadores, não quer que os prefeitos gaúchos tenham autonomia para definir as medidas de funcionamento dos serviços em cada cidade, recusando a proposta do governador Eduardo Leite de descentralizar o processo de Distanciamento Social. A decisão do presidente da Famurs dividiu a entidade. Dezenas de prefeitos querem autonomia para definir o funcionamento da economia, utilizando critérios locais. Hassan foi o mesmo que mandou, em 2014, derrubar, na entrada da cidade, o busto em homenagem ao marechal Artur da Costa e Silva, que foi presidente do País durante o governo militar (1964-1985). O ex-presidente nasceu em Taquari.

Deputado Capitão Macedo propõe veto a resoluções ideológicas na Saúde

As recentes resoluções do Conselho Estadual de Saúde, com viés político e ideológico, poderão ser fulminadas por uma medida do Legislativo. Ontem, o deputado estadual Capitão Macedo (PSL), protocolou requerimento para que a Assembleia Legislativa suspenda os efeitos do artigos 1º, 2º e 3º da Resolução 05/2020 do Conselho Estadual de Saúde. Estes artigos, visivelmente ideológicos, restringem a distribuição gratuita da cloroquina, azitromicina e ivermectina no tratamento precoce da COVID 19 como alternativa para reduzir o número de mortes pela pandemia.

Deputado vê disputa ideológica na Famurs

A luta ideológica entrou também na Famurs, advertiu ontem o deputado federal Pedro Westphalen (PP), que é membro da Comissão Externa de enfrentamento ao Coronavírus da Câmara dos Deputados. Ele comentou o anúncio do presidente da Famurs, prefeito Maneco Hassen, de Taquari, contrário à autonomia para que os municípios definam as bandeiras de distanciamento. O deputado, ao participar de uma live promovida ontem pela Federasul, alertou que o comando da Famurs, cujo presidente foi indicado pelo Partido dos Trabalhadores, tem adotado posições partidárias, em desacordo com o pensamento da maioria dos prefeitos, e advertiu que “se quiserem ir para o confronto, então vamos para o confronto. Virou uma questão ideológica. O Governador por sua vez, lamentavelmente se cercou de pessoas que ideologicamente não querem conversa. Temos que ajudar o governador neste momento, porque ninguém mais aguenta este processo.”

Terra sugere que não se repitam erros da Europa

Sugestão do deputado federal Omar Terra (MDB): “Já que parte da nossa imprensa e nossos governantes do Rio Grande do Sul e Porto Alegre consideram países da Europa como modelo para enfrentar a epidemia, quem sabe reconhecem os erros como fez Macron antes de radicalizar lockdown e piorar mais ainda a situação da população nessa quarentena inútil”.

Jair Bolsonaro diz que não vai entrar na disputa eleitoral

Nenhum candidato às eleições municipais terá apoio público do presidente. Jair Bolsonaro disse ontem a um grupo de apoiadores no Palácio da Alvorada,que não pretende participar do processo eleitoral que vai escolher prefeitos e vereadores em todo o país. “Não vou entrar na disputa eleitoral. Estou com problema social, e de desemprego para resolver em todo o Brasil e não vou me meter em disputas eleitorais”. O presidente conversou com um grupo de apoiadores no final da tarde de quarta-feira, depois de assistir a cerimônia de arriamento das bandeiras.

