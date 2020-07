Colunistas APB e planos B, C e D

Por Leandro Mazzini | 23 de julho de 2020

Para Bolsonaro, o Aliança Pelo Brasil é o foco. Foto: José Cruz/Agência Brasil

O indicativo do presidente Jair Bolsonaro de que tem plano B para disputar a reeleição acendeu o alerta nos entusiastas do Aliança pelo Brasil (APB), ainda na fase (difícil) de coletas de assinaturas. O PTB, de Roberto Jefferson – que fez o convite para filiação, como revelamos – e o Patriota, com o qual paquerou em 2018, são as opções. O PRB, ligado à Igreja Universal, para o qual migraram os filhos Carlos (vereador) e Flávio (senador), também abriu portas. Mas a turma do APB mostra provas de que está no páreo. Numa participação em reunião online com militantes e empresários que bancam a coleta de assinaturas nos Estados, Bolsonaro descartou filiar-se a outra legenda.

Plano A

Para Bolsonaro, o APB é o foco. “Para mudar o Brasil, uma passagem obrigatória é ter um partido. A criação é gargalo; dá para passar, tivemos dificuldades com a pandemia”.

Passo a passo

O presidente indicou que o empresário Felipe Belmonte “está ajudando a superar os obstáculos”. E garantiu que o partido vai “cumprir as exigências da Justiça Eleitoral”.

Largada

Partidos já deram a largada para a eleição de novembro. O Patriota de Teresina fez sua convenção no último sábado. O candidato à Prefeitura será o major Diego Melo.

Que maldade

Há duas semanas, antes do início do julgamento da ação coletiva na Justiça de Manchester, na Grã Bretanha – iniciado ontem, na qual vítimas (pessoas e empresas) pedem indenização de R$ 26 bilhões à BHP/Samarco – a Fundação Renova tentou uma maldade contra os beneficiários do auxílio emergencial em Mariana. A entidade, bancada pelas mineradoras, quis cortar a ajuda financeira mensal.

Sem lamaçal

A Advocacia Geral da União soube do caso e agiu rápido, impetrou ação na 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, e teve ganho de causa para manter o auxílio às vítimas do rompimento da barragem. O crime ambiental deixou 19 mortos, e uma vila inteira desapareceu. A Europa inteira está de olho no resultado do julgamento.

Acorda, povo

A Renova alegou que alguns beneficiários do programa não apresentaram contrapartidas combinadas, mas também não apresentou provas.

Puro sangue

Levy Fidelix, do PRTB (partido do vice General Mourão) vai disputar a prefeitura de São Paulo. O vice, também do partido, será o advogado Jairo Glickson.

18 capitais

O PRTB vai disputar prefeituras de 18 capitais, registrou Levy em cartório. Entre elas, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Goiânia, Macapá, Porto Alegre, Vitória.

Já era?

Essa tentativa de paz do governador Wilson Witzel com o clã Bolsonaro – tardiamente, diz entre portas a família – lembra o ato de reaproximação de Leonel Brizola com o casal Garotinho, no Rio de Janeiro, em 2002. À época, Brizola soltou a este repórter, justificando: “Política é a arte de curar cicatrizes”. Mas os Bolsonaro não deram a mão.

Dois pesos

O TJ do Piauí revogou a prisão domiciliar do jornalista Arimatéia Azevedo, suspeito de extorsão, e volta para o presídio. Mas tem gente perigosa nas ruas, por decisão da Justiça do Estado.

Missa

A Igreja Católica vem perdendo missionários importantes para o Covid-19. Foram-se o bispo de Palmares (AL), Dom Henrique Soares, e anteontem o jovem Pe. João da Silva, de Brasília.

