Presidente Jair Bolsonaro deve confirmar Eduardo Pazuello como titular na Saúde

Por Flavio Pereira | 22 de julho de 2020

Presidente Jair Bolsonaro, ontem à tarde, conversou com grupo de apoiadores no Palácio da Alvorada. (Foto: Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro já emitiu sinais de que poderá efetivar o General de Divisão Eduardo Pazuello, que vem realizando um bom trabalho no comando da pasta, como titular do Ministério da Saúde. Neste caso, Pazuello pediria transferência para a reserva. Bolsonaro tem dialogado com um grupo de WhatsApp formado por pessoas de vários pontos do país, com o qual costuma trocar ideias sobre temas diversos. Ontem, o ministro Pazuello esteve em Porto Alegre, e foi mais uma vez criticado pela conhecida “imprensa funerária” por discordar do discurso totalitário que não aceita contraponto ao Modelo de Distanciamento, ao lockdown e ao tratamento apenas na fase avançada do Covid-19. Pazuello irritou esta turma, ao defender com tranquilidade, a autonomia de médicos para prescreverem sempre que entenderem conveniente, o tratamento precoce para combater o Covid-19, evitando que se chegue ao último caso: a UTI e o respirador. O ministro nada mais fez, do que repetir orientação da Associação Médica Brasileira nesse sentido.

Modelo de Distanciamento Controlado já não consegue parar em pé

Eduardo Pazuello chegou ao Estado no momento em que o modelo de Distanciamento Controlado começa dar sinais de descontrole, ter sua eficácia posta em dúvida, e seus critérios questionados principalmente por prefeitos que insinuam a influencia politica e econômica na definição das bandeiras. Mas o ministro não entrou nessa polêmica, fez os elogios protocolares, e anunciou 100 novos respiradores para o Estado e de um aparelho extrator para os chamados exames RT-PCR, o que vai ampliar a capacidade de testagem do Lacen até 2,5 vezes: passará de aproximadamente 400 testes diários para 1.000, confirmou o envio de 475 monitores cardíacos, e deve anunciar a habilitação de mais 78 leitos até o final deste mês.

Vírus deve ir embora em dois meses, afirma o ministro

O ministro Pazuello disse aos deputados federais Bibo Nunes, Pedro Westphalen e Marcel van Hattem, que estima o fim da fase mais aguda do Covid-19 no Sul, “para daqui a dois meses ou pouco mais”. Segundo ele, nesse prazo “poderemos ter uma resposta completa, mas em regiões como as do Nordeste e Sudeste, a curva de infectados está cada dia em maior queda e ela é consistente.”

Governador Eduardo Leite: elogios ao governo federal

O governador gaúcho Eduardo Leite, que na véspera, ao participar do programa Roda Viva em rede nacional, criticara as iniciativas do governo federal principalmente no combate ao coronavírus, ontem, frente a frente com o general Pazuello, adotou outro tom, agora fazendo apenas elogios:

“A presença do senhor e da sua equipe técnica reforça a excelente interlocução entre o Estado e a pasta federal. Temos recebido apoio fundamental com recursos, estrutura e equipamentos, e somos muito gratos a essa enorme contribuição”.

Só para o Covid-19, RS já recebeu R$ 900 milhões do Governo Federal

O governo gaúcho não tem do que reclamar. Sem incluir as demais ajudas financeiras, o Governo Federal, via Ministério da Saúde já enviou ao Estado quase R$ 900 milhões destinados especificamente ao combate ao coronavírus, além de 9.492.970 equipamentos de proteção individual (EPIs) e 458.180 testes rápidos.

Aumenta adesão de prefeitos gaúchos ao tratamento precoce do Covid-19

Mais três dezenas de prefeitos gaúchos, descrentes das fórmulas de Distanciamento até aqui aplicadas, e do tratamento do Covid-19 apenas na fase avançada, aderiu ao Termo de Ajustamento de Conduta, fechado com o procurador federal Alexandre Schneider. Pelo Termo assinado, todos os prefeitos promoverão sob orientação médica, o tratamento precoce dos cidadãos nas suas cidades, distribuindo gratuitamente Kits Covid, à base de (hidroxicloroquina+azitromicina+ivermectina+zinco+vitaminas C e D, combinados ou não, dependendo de cada caso examinado pelo médico).

