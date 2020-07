Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 22 de julho de 2020

Regina Casé e Adriana Esteves em "Amor de Mãe". (Foto: Estevam Avellar)

Futebol volta diferente e discussão sobre direitos de transmissão

Na noite desta quarta, sem público nos estádios, volta o futebol na Globo, com Corinthians e Palmeiras, em São Paulo, Grêmio e Internacional, em Porto Alegre, após “Fina Estampa”.

E uma volta ainda em meio a inúmeras questões, tanto no campo da bola como da própria televisão.

Assim como em vários outros, Minas e Rio Grande do Sul, por exemplo, continuam sendo dela, Globo, os direitos de transmissão do campeonato paulista até o final de 2021.

Quanto ao carioca, o contrato antes válido até 2024, mas rescindido no começo do mês, começa a levar os clubes e a própria Federação do Rio de Janeiro, desde já, a decidir sobre o futuro. O dinheiro da televisão é imprescindível para a maioria.

E quanto à Globo, caberá a ela também resolver como será daqui dois anos, se abandonará os estaduais de vez, como chegou a ser pretendido, ou continuará com alguns.

Lembrando que no calendário de 2022 teremos a Copa do Mundo do Catar, sendo disputada de 21 de novembro até 18 de dezembro.

Pandemia

A Record, com a Turner e Chango, ainda não tem uma data para dar início aos trabalhos do “Game of Games”, novo quadro do “Hora do Faro”.

A necessidade de gravar na Argentina, no complexo da Telefe, e a obrigatoriedade de deslocar toda a sua produção seguem como principais impedimentos.

Quem volta

Leandro Hassum, por sua vez, está muito próximo de voltar aos estúdios e iniciar as gravações de uma nova temporada do “Tá Pago”.

Produção ativada e exibição no TNT, ainda no segundo semestre.

Voltou…

O SBT, na madrugada desta terça-feira, novamente passou a exibir programas da série “Alarma TV”.

E logo no primeiro dia, um homem se jogando do alto de uma antena e se estatelando no chão. Quem tem estômago?

Outro time

A série “As Five”, derivada de “Malhação: Viva a Diferença”, tem estreia confirmada para 12 de novembro no Globoplay. As protagonistas são as mesmas: Gabriela Medvedovski, Heslaine Vieira, Manoela Aliperti, Ana Hikari e Daphne Bozaski.

Porém, Cao Hamburger trocou todo o time de roteiristas.

Novo dia

Sob muitos cuidados, “Amor de Mãe” volta a ser gravada em 3 de agosto e com elenco bem reduzido em relação ao que existia.

Serão mais 23 capítulos, para exibição no ano que vem.

Pizza

A Record exibe nesta quarta-feira o segundo episódio do “Top Chef”. No programa de Felipe Bronze, os 13 chefs vão precisar colocar a mão na massa e preparar pizzas no “Teste de Fogo”.

Os competidores serão divididos em quatro equipes. Por sorteio, cada time representará um país e terá como missão fazer pizzas inspirado no local que sorteou.

Gestação

Mariana Godoy tem participado ativamente do trabalho de desenvolvimento do novo programa das manhãs da Band, ainda sem estreia fixada.

Entende-se que é preciso dar tempo à equipe responsável, até para evitar surpresas desagradáveis.

Sem chance

Esta edição do programa “Fábrica de Casamentos”, que voltou ao ar em uma temporada mais curta, por causa da pandemia, entra na reta final. No próximo sábado o SBT exibe o quinto episódio, de um total de sete.

Por causa do formato, impossível de ser realizado sem aglomerações, a produtora Formata já avisou que não tem como retomar as gravações este ano.

C´est fini

Como ainda faltam informações da UEFA sobre presença de equipes nos jogos, a TNT ainda não definiu seu plano de cobertura para a volta da “Liga dos Campeões”, em 7 de agosto, com todos os confrontos marcados para Portugal.

Mas confirma a transmissão ao vivo, a partir das 15h, do duelo Manchester City x Real Madrid, como também das demais partidas.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

