Por Leandro Mazzini | 22 de julho de 2020

Com todo o poder político, Cid não sabe até hoje quem deu um tiro que quase tirou sua vida. Foto: Jane de Araújo/Agência Senado Com todo o poder político, Cid não sabe até hoje quem deu um tiro que quase tirou sua vida. (Foto: Jane de Araújo/Agência Senado) Foto: Jane de Araújo/Agência Senado

A Justiça do Paraguai autorizou a exumação dos restos mortais do ex-presidente e ditador Alfredo Stroessner, enterrado em Brasília. A ação é de Enrique Fleitas, que diz ser filho bastardo. Há outras duas supostas filhas atrás da herança de US$ 20 milhões do espólio. Pouca gente sabe, lá e aqui, que o ex-ditador – que governou por 35 anos e foi deposto em 1989 – morreu num hospital de Brasília em 2006, e foi enterrado no cemitério da capital, em cerimônia discreta e sem participação de autoridades do Brasil.

Dançou

A seccional da OAB do DF suspendeu a carteirinha de advogado Klaus Stenius Bezzerra Camelo de Melo. É suspeito de dar tombo milionário a grupo de jornalistas em acerto de ação coletiva de indenização.

Nossos heróis

Projeto de Lei n° 2625, do senador Cid Gomes (PDT-CE), inscreve no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria o termo “Herói Anônimo”. Para a turma do jaleco nessa pandemia.

Oi, delegado

Com todo o poder político, Cid não sabe até hoje quem deu um tiro que quase tirou sua vida, quando fez ‘bico’ de maquinista de escavadeira para cima de PMs amotinados.

São muitas emoções

José Seripieri, preso pela Polícia Federal ontem suspeito de financiar caixa 2 da campanha do senador José Serra (PSDB-SP), gosta de uma festa. Seu segundo casamento teve show do rei Roberto Carlos, na sua fazenda, em 2014. Ele também sempre cedia seu jatinho e helicóptero para uma turma suprapartidária, do PT ao PSDB.

Praiano

Onde está José Serra? Paulistanos com saudade indicam a casa da filha, Verônica, no condomínio Pedro Grande, em Trancoso. Numa falésia, com vista da praia dos Nativos.

A conferir

De um veterano: O presidente Jair Bolsonaro está brigando com todo mundo, e assim vai acabar abandonado, a exemplo de Dilma Rousseff. Foi uma frente suprapartidária-sócio-empresarial que derrubou a petista. Nesse ritmo, corre para o mesmo caminho.

Olho neles

Funcionários do TRE de Pernambuco dizem, à boca pequena, que pesquisas de opinião para consumo interno dos partidos, feitas no Recife, não passam de factóides criados pelos pré-candidatos para ganharem espaço na mídia. Só pioram a guerra.

MERCADO

Rumores

Nem mesmo os problemas de saúde que afastaram o advogado Ricardo Magro interromperam os rumores de que a e Refit e o app GOfit, controladas por ele, estão sendo negociados com uma empresa chinesa.

Colisão frontal

A Renault vai mandar embora 745 funcionários da fábrica do Paraná. Não poderia, porque empresa com benefícios fiscais é proibida de demissão em massa, segundo a Lei estadual 15.426. Mas um trecho do Artigo 4º, de cara, abre exceção para: “salvo por justa causa ou motivação financeira obstativa da continuidade da atividade econômica”. Deve recorrer ao cenário crítico da pandemia no mercado.

Placa de alerta

No Artigo 2º, fica claro que a empresa perderá os incentivos fiscais se não comprovar os motivos usados na demissão

Acervo Azulay

A família do saudoso Daniel Azulay colocou à venda, no site do leiloeiro Ernani, grande acervo de desenhos originais e coleção de revistas em quadrinhos. São 279 itens.

EPIs

O presidente Bolsonaro sancionou Lei (14.023) que determina prioridade na entrega de EPIs aos profissionais que combatem o Covid-19.

