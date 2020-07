Carlos Roberto Schwartsmann Não tenha medo, governador!

Por Carlos Roberto Schwartsmann | 21 de julho de 2020

Nos primeiros 500 casos do RS, 80% tinham mais de 60 anos. Foto: EBC Nos primeiros 500 casos do RS, 80% tinham mais de 60 anos. (Foto: EBC) Foto: EBC

Quando fiz o julgamento de Hipócrates prometi para sociedade que tentaria salvar vidas.

No início da pandemia era favorável ao lockdown. O distanciamento social, apesar do decantado avanço da medicina, é a única pseudo-terapia comprovada para combater o vírus.

Com o passar do tempo mudei de opinião a ponto de tentar sensibilizá-lo governador. Eis os fatos: a tão criticada Suécia que não adotou a política do “Fecha tudo” é ainda a 8º em número de mortes por 54/100.000. Estão com mais mortes: Bélgica (85), Inglaterra (66), Espanha (61), Itália (57). (Johns Hopkins)

Ficar em casa talvez também não seja uma boa opção, pois 66% dos que morreram no estado de NY estavam permanentemente em casa. Quase a metade dos americanos mortos nos EUA estavam em asilos (NY times) o mesmo ocorreu na Espanha e na Itália.

Na casa de repouso Pio Albergo Trivulzio em Milão morreram 190 idosos!

Tristemente e lamentavelmente, a Covid-19 mata os idosos com comorbidades.

Na Itália a idade média foi de 74 anos. Na Inglaterra, Itália e Espanha somente 5% tinham menos que 60 anos.

Nos primeiros 500 casos do RS, 80% tinham mais de 60 anos.

Também é discutível o achatamento da curva, pois não existiriam respiradores e UTI.

Caro Governador, em nenhum momento da história recente tivemos tantos leitos de UTI. A ocupação das mesmas sempre foi de 100% aqui no inverno. Grandes cirurgias eram suspensas, pois não tínhamos UTI’s disponíveis.

Mas se, desgraçadamente, houver a necessidade da “Escolha de Sofia” como aconteceu na Espanha e Itália, deixe isso a cargo dos médicos, pois nós que exercemos a medicina no Brasil conhecemos isto bem. a ideia é oferecer oxigênio para alguns, mas estamos retirando pão de muitos, principalmente crianças.

O Homo Sapiens foi dotado por Deus de uma imunidade natural: o grande inimigo do vírus.

Sem dúvida, a vacina criada pelo homem vem em seu próprio benefício! Mas ela ainda não chegou!

Proteja ao máximo o grupo de risco. Oriente para o distanciamento social e o uso da máscara.

O Governo não é responsável pela irresponsabilidade individual: cada um que cuide de si!!!

Carlos Roberto Schwartsmann

Médico/Professor Universitário

