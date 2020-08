Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul imprimiu pela última vez um documento em papel-moeda para licenciamento de veículo

31 de julho de 2020

Processo agora é totalmente on-line, conforme previsto pelo Contran. (Foto: Divulgação/Detran-RS)

Nesta sexta-feira (31), o Rio Grande do Sul imprimiu pela última vez em papel-moeda um documento de licenciamento de veículo. O processo agora é totalmente on-line: o proprietário tem a opção de baixar a versão digital no celular ou, se quiser, imprimir o atestado em casa. Além de não ser mais necessário esperar pela entrega dos Correios, o documento pode ser compartilhado com todos que utilizam o veículo.

A mudança está prevista em regramento federal, por meio da Resolução 788/2019 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) e acontece em todo o Brasil. O documento de propriedade do veículo (CRV, antigo DUT), porém, continua a ser entregue pelos Correios em papel-moeda.

Ainda receberão o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) pelos Correios os proprietários que pagaram o licenciamento até 29 de julho. O fim da impressão do CRLV em papel moeda coincide com o encerramento do calendário de licenciamento 2020.

“No próximo calendário, em 2021, já não haverá mais nenhum documento de licenciamento em papel verde”, prevê o diretor técnico do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) gaúcho, Fábio Pinheiro dos Santos. “Estamos caminhando para um futuro sem papel, em que todos os nossos documentos estão no celular. O sucesso da CNH Digital no Rio Grande do Sul comprova a demanda da população por esse tipo de mudança.”

Ainda segundo ele, ninguém mais quer esperar uma semana para receber o documento, pedir segunda via se perder ou ficar carregando papel na carteira e lembrando de pedir o documento para outro motorista que utilizou o veículo.

O CRLV digital pode ser gerado no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, junto com a carteira de motorista. Quem não quiser baixar o documento digital tem a opção de imprimir o documento em papel comum pela Central de Serviços do Detran-RS ou pelo portal de serviços do governo, em rs.gov.br.

É possível fazer isso em qualquer impressora, seja em casa ou em uma loja. Há, ainda, a opção de solicitar a impressão em qualquer CRVA (Centro de Registro de Veículos Automotores) do Estado.

Passo a passo

– Via Central de Serviços do DetranRS:

1. O login é feito com os dados do cadastro no portal gov.br, informando o CPF e a senha. Usuários novos precisarão se cadastrar, seguindo o passo a passo informado.

2. Na seção “Meu(s) veículo(s)”, clicar em “Consultas adicionais”.

3. Localizar o veículo que deseja emitir o documento e informar o código de segurança do documento de propriedade, que consta em CRVs emitidos a partir de 2007 (antigo DUT).

4. Imprimir o documento em papel branco e formato A4, com tinta preta, em página única.

– Via Portal de Serviços do Denatran ou o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (o da CNH e do CRLV digitais):

1. O login é feito com os dados do cadastro no portal gov.br, informando o CPF e a senha. Usuários novos precisarão se cadastrar, seguindo o passo a passo informado.

2. Na seção “Meus veículos”, clicar no link que remete ao veículo que você deseja imprimir o documento.

3. Baixar o arquivo de nome “CLRVDigital.pdf”, gratuitamente.

4. Imprimir o documento em papel branco e formato A4, com tinta preta, em página única.

Para veículos de pessoa jurídica, a obtenção do CRLV-e só está disponível com login por Certificado Digital, ou presencialmente, no CRVA.

(Marcello Campos)

