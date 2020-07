Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul já acumula quase 48 mil diagnósticos positivos de coronavírus. Mortes se aproximam de 1.300

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

Idosos mantém predomínio entre os casos fatais de Covi-19 no Estado. (Foto: EBC)

Com 358 novos testes positivos, o boletim publicado nesta segunda-feira (20) pela SES (Secretaria Estadual da Saúde) ampliou para 47.449 o número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul em menos de cinco meses desde o início da pandemia. A estatística inclui 1.285 mortes causadas pela Covid-19, com as notificações de mais 33 perdas humanas.

A lista mais recente de vítimas abrange moradores as mais variadas regiões gaúchas. Destes, a maioria é de pessoas com outras doenças crônicas (cardiopatias, problemas respiratórios e diabetes, dentre outras comorbidades) e idosos – observe-se que os falecidos mais velhos são três pacientes de 92 anos. Confira:

– Alegrete (homem, 61 anos);

– Alvorada (homem, 60 anos);

– Cachoeirinha (mulher, 81 anos);

– Canoas (mulher, 70 anos);

– Canoas (homem, 74 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 47 anos);

– Caxias do Sul (homem, 63 anos);

– Encruzilhada de Sul (mulher, 92 anos);

– Erechim (homem, 73 anos);

– Frederico Westphalen (homem, 79 anos);

– Guaíba (homem, 82 anos);

– Maçambará (homem, 62 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 85 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 70 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 73 anos);

– Porto Alegre (mulher, 67 anos);

– Porto Alegre (mulher, 89 anos);

– Porto Alegre (mulher, 89 anos);

– Porto Alegre (homem, 92 anos);

– Porto Alegre (mulher, 92 anos);

– Porto Alegre (homem, 78 anos);

– Porto Alegre (mulher, 61 anos);

– Porto Alegre (homem, 52 anos);

– Porto Alegre (homem, 69 anos);

– Porto Alegre (homem, 73 anos);

– Porto Alegre (homem, 84 anos);

– Porto Alegre (mulher, 85 anos);

– Santa Rosa (mulher, 37 anos);

– Santo Antônio das Missões (homem, 68 anos);

– São Leopoldo (mulher, 77 anos);

– Sapiranga (mulher, 62 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 59 anos);

– Vila Maria (homem, 76 anos).

Alertas por celular

Desde desta segunda-feira, o governo do Rio Grande do Sul está enviando à população avisos sobre o coronavírus para telefones celulares, por mensagens de texto do tipo “SMS”. Trata-se do mesmo sistema de alertas utilizado pela Defesa Civil gaúcha, que já conta com 600 mil cadastrados. O serviço é gratuito e visa ampliar o acesso imediato a orientações e medidas do poder público estadual em relação à pandemia.

Realizada por meio de parceria entre o órgão e o Comitê de Dados (grupo que trabalha as projeções de cenários e indicadores relacionados à Covid-19), a ação é similar a outra que já é colocada em prática para alertas meteorológicos. As mensagens não têm uma periodicidade definida.

Para receber os avisos do serviço “Alerta Covid-19”, basta enviar uma mensagem para o número 40199, informando o CEP residencial. Quem já estiver cadastrado para receber alertas meteorológicos não precisa se cadastrar novamente.

(Marcello Campos)

