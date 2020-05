Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul já tem 111 mortes por coronavírus. Passo Fundo lidera o ranking estadual, com 20 casos fatais

Por Redação O Sul | 12 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Boletim desta terça-feira ampliou de 105 para 111 o número de mortes por Covid-19 no Estado. (Foto: EBC)

Nesta terça-feira (12), o Rio Grande do Sul chegou a 2.917 casos confirmados de coronavírus em 205 municípios. A estatística inclui 111 óbitos, dos quais seis foram notificados no mais recente boletim epidemiológico, nas seguintes cidades: Mato Castelhano (homem, 61 anos), Santa Cruz do Sul (mulher, 67 anos), Vila Maria (homem, 70 anos), Porto Alegre (homem, 92 anos) e Passo Fundo (homem de 89 anos e mulher de 90 anos).

Com isso, Passo Fundo (Região Central) passou a ocupar o topo do ranking de perdas humanas por Covid-19 no Estado, com 20 vítimas, uma a mais que a Capital. Na terceira posição se mantém Lajeado (Vale do Taquari), com nove mortes, seguida por Farroupilha (Serra) e Venâncio Aires (Vale do Taquari), cada uma com quatro vítimas.

Vale ressaltar que, no caso dos diagnósticos positivos da doença, os quase 3 mil casos (desde o primeiro, no dia 10 de março) relatados pelo informe da SES não excluem os pacientes já curados. Mas os dados anexos do relatório detalham que 1.581 deles (mais da metade) já estão recuperados, ou seja, não apresentam mais sintomas há pelo menos 14 dias.

Testes rápidos

O governo do Estado distribuirá às prefeituras do Rio Grande do Sul, a partir desta semana, mais de 135 mil testes rápidos para detecção de anticorpos do coronavírus. Com a remessa, oriunda do Ministério da Saúde, o Estado se aproxima dos 250 mil testes rápidos entregues aos municípios. Dessa nova leva, 109,4 mil serão enviados aos municípios e 26,2 mil às CRSs (Coordenadorias Regionais de Saúde).

“Nossos critérios de testagem sempre foram cientificamente estruturados para que tenhamos uma visão correta do comportamento do vírus”, explicou o governador Eduardo Leite, durante transmissão ao vivo pela internet nesta terça (12).

Essa é a terceira remessa de testes rápidos enviada aos municípios. Na primeira, foram mais de 25 mil, e na segunda, mais de 82 mil. “Esse reforço no número de testes permite que ampliemos os grupos de aplicação”, explicou o coordenador do Centro de Operações de Emergência da Secretaria da Saúde, Marcelo Vallandro.

Ainda nesta quarta-feira (13), a Secretaria Estadual da Saúde deve publicar uma nota informativa com o detalhamento dos protocolos de aplicação de testes.As novas orientações preveem a ampliação dos grupos que poderão fazer os testes no Estado.

Pessoas com mais de 50 anos, profissionais que trabalhem em veículos de transporte de cargas e no transporte coletivo de passageiros, trabalhadores de estabelecimentos de saúde e de vigilância em saúde, pessoas que residam com quem teve confirmação para Covid-19 (contactantes domiciliares) e população privada de liberdade serão alguns dos públicos atendidos. Locais onde forem identificados surtos de contaminação também terão a testagem ampliada.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul