12 de Maio de 2020

Patrimônio líquido do banco atingiu R$ 8,1 bilhões em março. (Foto: Divlgação)

De janeiro a março deste ano, o Banrisul obteve um lucro líquido de R$ 257,5 milhões, 19,5% inferior ao registrado no mesmo

período de 2019. A queda reflete a redução da margem financeira e o maior fluxo de despesa de provisão para perdas de crédito, além do aumento das receitas de tarifas e serviços, contenção das despesas administrativas e menor volume de IR (Imposto de Renda) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido).

O patrimônio líquido atingiu R$ 8,1 bilhões em março de 2020, aumento de 9,5% em 12 meses. Os ativos totais apresentaram um saldo de R$ 83,3 bilhões em março de 2020, crescimento de 6,9% em relação ao registrado em março de 2019, ampliação oriunda do incremento nos depósitos em geral.

Os recursos captados e administrados registraram saldo de R$ 72,6 bilhões em março de 2020, avanço de 6,9% em relação ao mesmo mês de 2019.

Crédito

A carteira de crédito do Banrisul registrou saldo de R$ 36,2 bilhões em março de 2020, evolução de 5,5% nos 12 meses. O desempenho é resultado, especialmente, da carteira comercial, que registrou saldo de R$ 27,7 bilhões, aumento de 6,5% em um ano.

O crédito comercial pessoa física, refletindo a estratégia de negócios do banco estatal, apresentou crescimento de 8,2% nos 12 meses, alcançando R$ 21,6 bilhões em março de 2020.

O banco disponibilizou R$ 14 bilhões em crédito pré-aprovado para as pessoas físicas, micro, pequenas e médias empresas. Também aumentou em 10%, de forma automática, o limite do Banricompras, o que possibilita maior poder aquisitivo para os consumidores pagarem suas compras. Já para as micro, pequenas e médias empresas que extrapolaram o crédito, ofereceu 10% de limite-extra.

No que se refere à prorrogação dos vencimentos de dívidas de operações de crédito já existentes, o Banrisul desenvolveu portfólio de produtos voltados ao reparcelamento das dívidas de curto prazo, com destaque para as modalidades de crédito geral, imobiliário, agronegócio, desenvolvimento e limites.

