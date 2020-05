Rio Grande do Sul Confira como são feitos os testes para a pesquisa de prevalência do coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

Basta a coleta de uma gota de sangue e o resultado é processado em 15 minutos Foto: Luís André/Secom Basta a coleta de uma gota de sangue e o resultado é processado em 15 minutos. (Foto: Luís André/Secom) Foto: Luís André/Secom

Será divulgado no início da tarde desta quarta-feira (13), pelo governador Eduardo Leite, o resultado da terceira fase da pesquisa que analisa a prevalência do coronavírus no Rio Grande do Sul.

O estudo, coordenado pela UFPel (Universidade Federal de Pelotas) em parceria com outras 12 universidades públicas e privadas, foi encomendado pelo governo do Estado para auxiliar na tomada de decisões no combate à pandemia de Covid-19.

Para essa nova rodada, foram testadas, no último fim de semana, 4.500 pessoas em nove cidades: Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Uruguaiana. Foram sorteadas 500 residências em cada município para obter uma amostragem representativa do contágio pela Covid-19.

A partir dessa definição, pesquisadores voluntários das instituições participantes saíram às ruas e aplicaram testes rápidos em moradores. Basta a coleta de uma gota de sangue e o resultado é processado em 15 minutos, mostrando se a pessoa tem ou não anticorpos para o coronavírus.

O participante ainda responde um questionário com informações sociodemográficas, de histórico de saúde e rotina familiar. Caso o resultado do teste seja positivo, o município é notificado e o morador recebe orientação para acompanhamento de saúde.

O custo do estudo, de R$ 1,5 milhão, tem financiamento da Unimed Porto Alegre, do Instituto Cultural Floresta, também da capital, e do Instituto Serrapilheira, do Rio de Janeiro.

