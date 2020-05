Mundo França passa Espanha em número de mortos por coronavírus e tem quarta maior marca do mundo

Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

O número de mortos pelo coronavírus na França aumentou em 348 para 26.994 nesta terça-feira (12), ultrapassando a marca da Espanha e fazendo o país ser detentor da quarta maior cifra de fatalidades depois de Estados Unidos, Reino Unido e Itália.

Dados oficiais mostram que o número de mortos por Covid-19 na França acompanhou de perto o número espanhol por várias semanas, com os dois países acima de 22 mil fatalidades desde 24 de abril e com a Espanha com menos de 100 mortes a mais que a França por vários dias desde semana passada.

Na terça-feira, o número de mortos por Covid-19 nos Estados Unidos chegou a 80.606, o Reino Unido tinha 32.065 mortes e a Itália 30.911. A Espanha segue a França com 26.920.

No segundo dia após afrouxar o rígido lockdown nacional no país, o governo do presidente francês, Emmanuel Macron, reiterou que está pronto para aumentar as restrições novamente se for necessário.

O coordenador de “desconfinamento”, Jean Castex, disse a parlamentares que as primeiras 36 horas de alívio nas restrições aconteceram como planejado, e que o maior desafio na manutenção do distanciamento social como bastião contra a transmissão do vírus é o transporte público em áreas densamente habitadas.

“Precisamos considerar a possibilidade de reverter o final do lockdown. Se alguns indicadores deteriorarem, iremos enrijecer as medidas novamente, possivelmente de uma maneira regional”, disse Castex.

