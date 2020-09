Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul já soma 3.650 mortes por coronavírus. Casos confirmados devem chegar a 140 mil neste fim de semana

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

Novo boletim acrescentou 2.787 testes positivos e 60 falecimentos. (Foto: EBC)

O boletim epidemiológico publicado nesta sexta-feira (4) pela SES (Secretaria Estadual da Saúde) inseriu 2.787 novos testes positivos de coronavírus à estatística da pandemia no Rio Grande do Sul, que totaliza desde março 137.217 casos confirmados desde março – 90% de. Já o contingente de mortos pela doença chegou a 3.650, incluindo-se os 60 falecimentos mais recentes.

Caso se mantenha o ritmo de notificações observado ao longo dos últimos dias, o Estado chegará a 3 mil contágios por Covid até o domingo (6). Já as perdas humanas devem passar de 4 mil até o final da próxima semana.

Em contraste com a alta incidência do coronavírus em cidades como Porto Alegre (líder do ranking estadual, com 15.124 casos, 741 deles fatais), até agora dez das 497 cidades gaúchas permanecem sem qualquer registro, o que representa apenas 2% do total.

São elas: Aceguá, Cerro Branco, Coqueiro Baixo, Estrela Velha, Garruchos, Lagoa Bonita do Sul, Nova Esperança do Sul, Novo Tiradentes, Pedras Altas e Sete de Setembro.

Especialistas apontam uma combinação de fatores para que isso aconteça. A baixa densidade demográfica nessas localidades é um dos elementos, bem como o reduzido grau de interação social dos habitantes entre si e com outras comunidades.

Óbitos

No que se refere aos óbitos registrados pelo último boletim do governo gaúcho, as vítimas tinham idades entre 31 a 93 anos. Mas a prevalência de idosos entre os desfechos fatais das internações hospitalares permanece inalterada. Confira na lista reproduzida a seguir, por município (em ordem alfabética).

– Alvorada (mulher, 44 anos);

– Alvorada (mulher, 85 anos);

– Barra do Ribeiro (homem, 67 anos);

– Campina das Missões (homem, 59 anos);

– Canela (mulher, 59 anos);

– Canguçu (homem, 83 anos);

– Canoas (homem, 78 anos);

– Canoas (mulher, 60 anos);

– Canoas (homem, 82 anos);

– Canoas (mulher, 60 anos);

– Capão do Leão (mulher, 75 anos);

– Caxias do Sul (homem, 52 anos);

– Caxias do Sul (homem, 56 anos);

– Caxias do Sul (homem, 82 anos);

– Cidreira (mulher, 64 anos);

– Cruz Alta (homem, 63 anos);

– Erechim (mulher, 85 anos);

– Erechim (mulher, 83 anos);

– Erechim (homem, 67 anos);

– Estância Velha (mulher, 56 anos);

– Gravataí (homem, 42 anos);

– Gravataí (mulher, 43 anos);

– Guaíba (mulher, 75 anos);

– Muçum (homem, 80 anos);

– Nova Bassano (homem, 61 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 37 anos);

– Panambi (mulher, 41 anos);

– Passo Fundo (mulher, 77 anos);

– Pelotas (homem, 93 anos);

– Pelotas (mulher, 71 anos);

– Pelotas (mulher, 83 anos);

– Porto Alegre (homem, 69 anos);

– Porto Alegre (mulher, 92 anos);

– Porto Alegre (homem, 47 anos);

– Porto Alegre (homem, 62 anos);

– Porto Alegre (mulher, 31 anos);

– Porto Alegre (mulher, 74 anos);

– Porto Alegre (homem, 65 anos);

– Porto Alegre (homem, 70 anos);

– Porto Alegre (mulher, 78 anos);

– Porto Alegre (mulher, 65 anos);

– Porto Alegre (mulher, 84 anos);

– Porto Alegre (homem, 68 anos);

– Porto Alegre (mulher, 72 anos);

– Porto Alegre (homem, 74 anos);

– Porto Alegre (mulher, 87 anos);

– Porto Alegre (mulher, 90 anos);

– Porto Alegre (homem, 69 anos);

– Porto Alegre (homem, 66 anos);

– Porto Alegre (mulher, 93 anos);

– Porto Alegre (mulher, 89 anos);

– Rio Grande (homem, 64 anos);

– Santa Rosa (mulher, 52 anos);

– Santana da Boa Vista (mulher, 70 anos);

– São Leopoldo (homem, 70 anos);

– São Leopoldo (mulher, 77 anos);

– São Leopoldo (homem, 68 anos);

– São Leopoldo (homem, 58 anos);

– Taquara (homem, 31 anos);

– Terra de Areira (homem, 88 anos).

Treinamento

O Lacen (Laboratório Central) do Rio Grande do Sul recebeu um novo equipamento para os exames de biologia molecular que detectam o coronavírus. Trata-se de um extrator, responsável por uma das etapas do processo que identifica o material genético do vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19.

A previsão é de que o equipamento proporcione maior agilidade na liberação de aproximadamente 400 análises feitas todos os dias, já que substitui uma tarefa atualizada de forma manual. Nesta sexta-feira (4), a equipe do Lacen-RS passou por um treinamento de uso do aparelho.

(Marcello Campos)

