Filiais da igreja de Flordelis fecham as portas no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

Flordelis é acusada de ordenar a morte do marido Anderson do Carmo. (Foto: Reprodução)

O escândalo que envolve a deputada federal Flordelis, acusada de ordenar a morte do marido Anderson do Carmo, repercute também nas atividades religiosas da parlamentar. De acordo com o jornal Extra, quatro das cinco filiais da igreja coordenada por ela fecharam as portas.

Antes do assassinato de Anderson, em junho do ano passado, a igreja de Flordelis tinha a sede em São Gonçalo e mais cinco filiais. Agora, apenas a sede e uma filial em Piratininga ainda funcionam, segundo o jornal.

Ainda segundo o jornal, no meio evangélico a aposta é que o fim de todas as igrejas de Flordelis está próximo. Anderson do Carmo era o presidente do Ministério Flordelis e atraía fiéis pelas suas pregações, conhecidas por serem extrovertidas e cativantes. Flordelis, por outro lado, chamava o público principalmente por sua performance como cantora nos cultos, além de atuar como conselheira dos frequentadores.

Com a morte de Anderson, em junho do ano passado, e as revelações da existência de um plano dentro da família para assassiná-lo, a deputada começou a ver a debandada de frequentadores e integrantes da igreja, alguns da própria família.

Para agravar a situação, um dos filhos afetivos de Flordelis, o pastor Carlos Ubiraci, foi preso no último dia 24 acusado de envolvimento no crime. Ele assumiu a presidência do Ministério Flordelis após o assassinato e comandava a filial de Piratininga, única ainda em funcionamento.

Filho em gabinete

Ainda de acordo com informações divulgadas pelo jornal Extra, Flordelis empregou mais um de seus filhos em seu gabinete. Trata-se de Gerson Conceição de Oliveira, que é secretário parlamentar e recebe R$ 15,6 mil. Esse filho é um dos que Flordelis é proibida pela Justiça de manter contato. O rapaz está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo por suspeita na participação da morte do pastor Anderson do Carmo.

Gerson Conceição de Oliveira também é pastor e tem comandado cultos da igreja de Flordelis. No começo de 2019, foi nomeado para o cargo de secretário parlamentar.

O Extra informa também que, como Flordelis não pode ser presa, por conta de imunidade parlamentar, a juíza responsável pelo caso determinou que a pastora cumpra medidas cautelares. E uma delas é a proibição de manter contato com qualquer testemunha da morte de Anderson, outros réus no processo, além dos que ainda estão sendo investigados. Gerson se encaixa nesse perfil.

Gerson chegou à casa de Flordelis em 2006, quando foi acolhido como filho afetivo da pastora. Ele morou na casa dela até 2013, quando se casou e deixou a residência.

