Com 1.463 testes positivos acrescentados pela SES (Secretaria Estadual da Saúde) nesta segunda-feira (31), o Rio Grande do Sul chegou a 125.813 registros de contágio por coronavírus – incluindo os recuperados, que representam cerca de 90% do total. Já o número de perdas humanas em quase seis meses de pandemia totaliza 3.435, com 40 novos óbitos notificados pelo boletim.

Os falecimentos, ocorridos em hospitais das mais diferentes regiões gaúchas, abrangem idades entre 45 e 92 anos. O predomínio, entretanto, continua sendo o de idosos entre os casos fatais, listados a seguir conforme o município de residência, em ordem alfabética:

– Antônio Prado (homem, 76 anos);

– Campinas do Sul (mulher, 75 anos);

– Canoas (mulher, 76 anos);

– Canoas (mulher, 69 anos);

– Canoas (homem, 63 anos);

– Canoas (homem, 80 anos);

– Caxias do Sul (homem, 61 anos);

– General Câmara (mulher, 50 anos);

– Gravataí (homem, 49 anos);

– Lajeado do Bugre (homem, 66 anos);

– Monte Alegre dos Campos (mulher, 66 anos);

– Montenegro (mulher, 74 anos);

– Nonoai (homem, 61 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 66 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 69 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 61 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 73 anos);

– Osório (mulher, 83 anos);

– Parobé (homem, 75 anos);

– Pelotas (homem, 78 anos);

– Pelotas (mulher, 86 anos);

– Pelotas (homem, 47 anos);

– Pelotas (homem, 69 anos);

– Porto Alegre (mulher, 63 anos);

– Porto Alegre (homem, 61 anos);

– Porto Alegre (mulher, 81 anos);

– Porto Alegre (mulher, 86 anos);

– Porto Alegre (mulher, 86 anos);

– Porto Alegre (homem, 55 anos);

– Porto Alegre (mulher, 57 anos);

– Porto Alegre (homem, 73 anos);

– Porto Alegre (mulher, 74 anos);

– Porto Alegre (homem, 92 anos);

– Porto Alegre (homem, 86 anos);

– Santa Maria (mulher, 67 anos);

– Santa Maria (mulher, 72 anos);

– São Borja (mulher, 82 anos);

– São Francisco de Paula (homem, 45 anos);

– Uruguaiana (mulher, 73 anos);

– Viamão (homem, 64 anos).

Liderança isolada

Porto Alegre se mantém no topo do ranking de casos confirmados e fatais de Covid-19 no Rio Grande do Sul, com 13.675 infectados e 687 mortos desde março. Na vice-liderança de testes positivos aparece Passo Fundo (Região Norte do Estado), com 5.911, ao passo que Canoas (Região Metropolitana) é a segunda colocada em óbitos: 188.

Contrastando com essa incidência epidemiológica, 11 cidades gaúchas de pequenos porte continuam sem qualquer registro de coronavírus entre os seus habitantes, por motivos como a baixa densidade demográfica dessas localidades e o baixo grau de interação social entre os moradores (entre si e com indivíduos de outras áreas do Estado). São elas:

Aceguá, Cerro Branco, Coqueiro Baixo, Estrela Velha, Garruchos, Lagoa Bonita do Sul, Nova Esperança do Sul, Novo Tiradentes, Pedras Altas, Sete de Setembro e Ubiretama. Esse grupo representa aproximadamente 2% do total de 497 municípios do Rio Grande do Sul.

(Marcello Campos)