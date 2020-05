Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul chegou a 132 mortes por coronavírus. Casos confirmados já se aproximam de 3.700

Por Redação O Sul | 15 de Maio de 2020

Mapa mostra presença da Covid-19 em 223 municípios gaúchos. (Foto: Reprodução)

O mais recente boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual da Saúde) ampliou para 3.695 o número de casos confirmados de coronavírus em 224 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Somente nesta sexta-feira (15), foram 606 novos diagnósticos. Já as mortes causadas pela doença subiram para 132, com o acréscimo de seis ocorrências fatais, todas envolvendo idosos.

As vítimas apresentam o seguinte perfil básico de local de residência, gênero e idade: Barros Cassal (mulher de 70 anos), Osório (homem de 77 anos), Guaíba (homem de 63 anos), Tunas (homem de 89 anos) e Lajeado (mulher de 82 anos e mulher de 88 anos). Localizada no Vale do Taquari, esta última se manteve na terceira posição no ranking gaúcho de óbitos associados ao coronavírus, com seis perdas humanas.

No topo da lista da SES estão Porto Alegre e Passo Fundo (Região Central), cada uma com 21 mortes. Em número de diagnósticos positivos, entretanto, a Capital lidera com folga (597 confirmações), enquanto a segunda concentra 298 e Lajeado responde por 240. Cabe ressaltar que a estatística aponta 2.117 indivíduos (57,1%) recuperados, ou seja, sem manifestar sintomas de Covid-10 há pelo menos 14 dias.

Unificação

O governo do Rio Grande do Sul publicou nesta sexta-feira, em edição-extra do Diário Oficial do Estado, uma portaria que define as normas de notificação, monitoramento e encerramento dos casos suspeitos e confirmados de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), especialmente quando relacionada ao coronavírus. A finalidade é diminuir a diferença de dados entre as secretarias municipais e a estadual da Saúde.

Por meio do novo documnento, os serviços das redes pública e privada são obrigados a notificar imediatamente ao Estado todos os casos de síndrome gripal, hospitalizações e óbitos por SRAG, bem como os resultados de todos os testes rápidos de qualquer procedência.

De acordo com o governador Eduardo Leite, essa discrepância se deve à falta de conclusão no processamento dos dados na hora de incluir as informações no sistema.

Para diminuir a subnotificação de Covid-19, foi realizada uma força-tarefa pelo Cevs (Centro Estadual de Vigilância em Saúde) para entrar em contato com os municípios que possuem casos confirmados e concluir corretamente a inserção dos dados.

Com isso, nesta sexta-feira, foram contabilizados 496 novos casos de Covid-19 no painel da Secretaria da Saúde, referentes ao resgate de informações confirmadas anteriormente pelos municípios, mas que ainda não contavam com a confirmação.

São pessoas que tiveram o diagnóstico da doença por testes rápidos ou por critério clínico-epidemiológico, a partir de uma avaliação médica baseada nos sintomas apresentados pelo indivíduo e um histórico comprovado de contato do paciente nos sete dias anteriores com outra pessoa que tenha tido confirmação da doença.

“Fizemos um pente fino e identificamos casos que estavam contabilizados nos municípios, mas sem a devida conclusão no sistema”, explicou a secretária Arita Bergmann.

“Percebemos que, muitas vezes, os números dos municípios não estavam batendo com os do Estado. Então fomos buscar, junto aos municípios, essa diferença, e vimos que, em muitos casos, o processo de confirmação não era concluído”, explicou Eduardo Leite durante transmissão ao vivo pela internet nesta sexta-feira.

(Marcello Campos)

