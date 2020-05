Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul recebe nesta quarta-feira um novo lote de vacinas contra a gripe, totalizando mais de 90% das doses previstas para este ano

Por Redação O Sul | 12 de Maio de 2020

Foco desta semana são as crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA)

Uma nova remessa de vacinas contra a gripe, totalizando 558 mil doses, chega ao Rio Grande do Sul na quarta-feira (13). Com elas, o Estado já recebeu o equivalente a 91% do total de doses necessárias para a edição deste ano da campanha nacional de imunização contra o vírus influenza (somando todos os grupos-alvo).

Desde a segunda-feira, o foco da estratégia são as crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, puérperas (mães que deram à luz nos últimos 45 dias) e pessoas com deficiência. Também continuam no radar das autoridades os indivíduos que se enquadram nos grupos priorizados etapas anteriores mas que ainda não receberam a injeção.

Na próxima semana, será a vez dos professores e dos adultos com idade entre 55 e 59 anos, em uma nova etapa com encerramento previsto para o dia 5 de junho

Os Estados e municípios estão recebendo os lotes de forma escalonada, a cada semana, conforme são produzidas pelo Instituto Butantan (São Paulo), explica a farmacêutica Tatiana Castilhos, da Ceadi (Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos).

A vacina contra a gripe não protege contra o coronavírus. Mas é de grande importância ao evitar complicações causadas pelos vírus influenza (A H1N1, Influenza A H3N2 e Influenza B linhagem B/Victoria), que podem levar o paciente a problemas clínicos e internações hospitalares, com risco à saúde do paciente e sobrecarga na rede hospitalar.

Porto Alegre

Dados do Ministério da Saúde indicam que ao menos 454 mil pessoas foram vacinadas contra o vírus influenza em Porto Alegre no período entre o início da campanha nacional (23 de março) até o final da manhã desta terça-feira. Desse total, 385 mil são indivíduos de grupos prioritários, ao passo que o restante é composto de pessoas com doenças crônicas.

Para se ter uma ideia da dimensão desse volume populacional, basta mencionar que o mais recente levantamento demográfico (2010) indica mais 1,4 milhão de habitantes na capital gaúcha. Ou seja, quase um terço dos moradores de maior cidade do Rio Grande do Sul receberam a injeção – proporção que se torna ainda mais impressionante se levado em conta o fato de que o público-alvo da campanha não contempla todos os cidadãos.

Segundo a prefeitura, o maior contingente de imunizados está entre os idosos, que somam mais de 245 mil doses, seguidos pelos trabalhadores da área da saúde (90,2 mil) e profissionais da segurança pública (22,7 mil). As crianças – grupo prioritário desta semana – somam até agora 5.728 injeções.

Os menores de 12 anos, aliás, devem ser imunizados nas unidades de saúde, a fim de manter o acompanhamento do calendário e atualização das vacinas de rotina. Já os outros públicos podem comparecer em unidades de saúde ou nas quase 50 farmácias disponibilizadas por três redes – Agafarma, Panvel e São João – que atuam como parceiras da SMS (Secretaria Municipal da Saúde).

(Marcello Campos)

