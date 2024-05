“Desejo o melhor para as pessoas no Brasil”, continuou o executivo.

Segundo coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, a ação de Musk foi a partir de um pedido de Fábio Faria, ex-deputado, ex-ministro das Comunicações de Jair Bolsonaro e atual diretor do BTG. Faria havia sido contatado por um diretor da Anatel e por autoridades do governo gaúcho com pedidos neste sentido para a Starlink, empresa que oferece internet de banda larga de alta potência, mesmo em regiões mais remotas.

Apple

O CEO da Apple, Tim Cook, publicou em sua conta pessoal no X uma mensagem de apoio ao Rio Grande do Sul: “Nossos corações estão com as pessoas afetadas pelas devastadoras e trágicas enchentes no Brasil. A Apple fará doações para os esforços de socorro no local.”

O post foi feito na noite de terça-feira (7), após o evento de divulgação da nova linha de iPads da marca.

De acordo com a agência de notícias Reuters, o Estado enfrenta escassez de alimentos e suprimentos básicos após as chuvas históricas que deixaram pelo menos 107 mortos e 134 desaparecidos até o momento: “A Defesa Civil afirma que 431 de 497 municípios foram afetados pelos eventos climáticos, com mais de 325 mil pessoas desalojadas. No total, os eventos climáticos afetaram mais de 1,7 milhão de pessoas.”

A agência de notícias também divulgou iniciativas de outras empresas, como a TIM Brasil e a Telefônica Brasil, que concederam gibabytes bônus aos clientes, e a Ambev, que modificou uma fábrica para envasar água potável para doações.