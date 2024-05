Economia Chuvas no RS: veja as medidas anunciadas pelos principais bancos para apoiar os atingidos

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Porto Alegre durante temporais no Rio Grande do Sul. (Foto: Gilvan Rocha/Agência Brasil)

Instituições bancárias anunciaram uma série de medidas em apoio à população atingida pelos fortes temporais no Rio Grande do Sul. Entre as iniciativas, estão a ampliação de linhas de crédito, isenção de tarifas e suspensão da cobrança de contratos em atraso curto. As medidas contemplam pessoas físicas e jurídicas.

Itaú Unibanco

O Itaú Unibanco informou que adotou uma série de medidas emergenciais. Segundo a instituição, as iniciativas foram definidas “com base nas necessidades mais urgentes dos clientes do banco” e “no contato com governo estadual e com autoridades locais”.

Na relação com os clientes, o banco disse que reforçou o atendimento em suas centrais e canais digitais e mobilizou suas equipes na região para desenhar planos específicos.

Para clientes corporativos, a instituição anunciou: suspensão de mensalidades e tarifas de conta corrente e na Rede (maquininhas) por pelo menos três meses; repactuações de parcelamentos (pular parcelas) para clientes que tiverem essa necessidade; manutenção de limites de crédito e disponibilização de novas linhas especiais; clientes em atraso, mesmo antes da tragédia, terão a suspensão temporária de cobranças.

Para clientes pessoas físicas, as medidas são: prioridade da região nas centrais de atendimento; em conta corrente e cartões, haverá isenção de tarifas e anuidade, suspensão de encargos de parcelamento de fatura e outros – até estorno de tarifas e juros, se necessário; contato para avisar sobre a disponibilidade de cobertura de seguros de vida e patrimoniais.

Bradesco

O Bradesco informou que irá oferecer condições especiais nas renegociações, com prazos de carência de até 180 dias, para clientes pessoas físicas e jurídicas que precisarem renegociar o pagamento de linhas de crédito como capital de giro, crédito pessoal e crédito direto ao consumidor.

Ainda segundo a instituição, o pagamento dessas linhas por clientes da região poderá ser postergado por até 30 dias, caso necessário. Além disso, o banco irá suspender o sistema de cobrança feito por SMS, WhatsApp e telefone pelo prazo de 30 dias para clientes inadimplentes.

Em outra frente, a Bradesco Seguros anunciou uma operação de emergência de tratamento de sinistros. O banco informou que a força-tarefa foi mobilizada em caráter especial e com contingente reforçado para atender aos segurados.

Santander

O Santander anunciou, principalmente, a adequação de prazos e condições para os clientes de todo o Rio Grande do Sul.

Para pessoas físicas, as medidas são: Crédito pessoal: redução em até 20% nas taxas de juros, com até 40 dias para pagar a primeira parcela. O dinheiro é creditado na hora via app Santander; Cartão de crédito: prazo de parcelamento de fatura de cartões de crédito ampliado de 10 para 24 vezes, com desconto na taxa. Os limites dos cartões serão mantidos no mês de maio; Antecipação do FGTS: caso tenha saldo no FGTS e adesão ao saque aniversário é possível contratar diretamente no app do banco; Crédito Imobiliário: possibilidade de postergar as próximas duas parcelas; Limites de conta: limites de cheque especial implantados não sofrerão redução no mês de maio; Renegociação: pelo app ou no site www.santander.com.br/renegociacao uma renegociação com até 60 dias para pagar a primeira parcela, com a possibilidade reduzir até 70% as seis primeiras parcelas, com prazo de até 120 vezes; Clientes em atraso: não serão feitas ações de cobrança e negativação no mês de maio; Clientes da Santander Financiamentos: possibilidade de renegociação com até 60 dias para pagar a primeira parcela; Seguros: prioridade no acionamento dos sinistros e pagamento de indenizações.

Além da doação de recursos, o Banco do Brasil anunciou que flexibilizou seus produtos e serviços envolvendo operações de crédito, do agronegócio e de seguros.

Segundo o banco, os clientes pessoa física atingidos terão carência de até seis meses para pagamento da primeira parcela na contratação do BB Crédito Consignado ou do BB Crédito Salário.

Já as micro e pequenas empresas terão acesso a crédito com linhas governamentais e próprias, além de condições diferenciadas. De acordo com a instituição, também será mantido o amparo ao crédito para pessoas físicas e jurídicas, produtores rurais e municípios.

Caixa Econômica Federal

A Caixa liberou o Saque Calamidade do FGTS para os trabalhadores das regiões atingidas e informou que enviou ao Rio Grande do Sul especialistas nas áreas de Habitação, FGTS e Governo para prestar apoio técnico às prefeituras.

Além disso, a Caixa anunciou as seguintes medidas:

Contratos habitacionais: irá possibilitar a pausa de até três meses nos contratos de financiamento habitacional nas regiões atingidas, mediante solicitação dos clientes. Também será possível incorporar as prestações no saldo devedor dos clientes inadimplentes. A Caixa também informou que dará suporte aos clientes para acionamento de seguro habitacional e procedimentos para pagamento de indenizações; Assessoria técnica aos municípios: além do envio de equipe técnica à região, as prefeituras poderão contar com o apoio para levantamento dos danos e estimativa de custos para a recuperação de obras em andamento ou edificações atingidas em contratos já acompanhados pela Caixa.

Para clientes pessoa física e jurídica atingidos pelas enchentes, as medidas são: dispensa de encargos na renovação de contratos de penhor; pausa no pagamento de prestações por até três meses nos contratos de Crédito Pessoal PF, Capital de Giro PJ, Renegociação PF e PJ, entre outros; prorrogação do vencimento das operações de Crédito Rural de Custeio e Investimento.

