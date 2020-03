Notícias O Rio Grande do Sul recebeu um novo lote com quase 400 mil doses da vacina contra a gripe

Por Redação O Sul | 30 de março de 2020

Alta procura causou desabastecimento na semana passada. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

Em meio à campanha nacional de imunização contra a gripe, o governo do Rio Grande do Sul recebeu do Ministério da Saúde mais 376 mil doses da vacina. O novo lote foi encaminhado nesta segunda-feira (30) às 19 CRSs (Coordenadorias Regionais de Saúde) para distribuição entre os municípios, incluindo Porto Alegre, que deve ficar com quase 70 mil unidades.

Trata-se do terceiro carregamento enviado ao Estado. O anterior (450 mil doses), destinado à primeira etapa da ofensiva contra o vírus influenza, começou a ser aplicado na semana passada, tendo como público-alvo os trabalhadores de saúde e os idosos.

Como se trata de um imunobiológico, a distribuição é feita em etapas, de acordo com a capacidade de armazenamento nos Estados e municípios. O cronograma de entrega segue critérios técnicos e o envio é realizado nos quantitativos necessários para atender o cronograma e as etapas de vacinação, por faixas etárias.

Com este novo lote, até agora, um total de 1 milhão e 276 doses já desembarcaram no Rio Grande do Sul para imunizar os segmentos populacionais previstos na primeira etapa. Eles totalizam 1,46 milhão de habitantes.

Confira, a seguir, as datas de início da imunização para os grupos prioritários e o respectivos volumes destinados, em um total 4,4 milhões de doses.

– 23 de março: pessoas com 60 anos ou mais (1.467.957 doses) e trabalhadores da saúde (315.089 doses);

– 9 de abril: crianças de 6 meses a 6 anos (734.765 doses), gestantes (106.124 doses), puérperas (17.435 doses), índos (24.154 doses), adultos dos 55 aos 59 anos (588.382 doses), indivíduos privados de liberdade (23.351 doses) e funcionários sistema prisional (7.353 doses);

– 16 de abril: doentes crônicos (969.736 doses), professores (110.359 doses) e forças de segurança (40.810 doses).

Capital

Das 67 mil doses abrangidas pela nova remessa à SMS (Secretaria Municipal da Saúde) de Porto Alegre, 16 mil foram entregues nesta segunda-feira para as farmácias das três redes privadas que atuam como parceiras da campanha na capital gaúcha (Agafarma, Panvel e São João).

Nesta terça-feira (31), serão destinadas 20 mil para vacinação de profissionais que trabalham em hospitais e outras 31 mil para imunização em unidades de saúde e “drive-thrus”, a partir desta quarta-feira.

Até as 10h30min desta segunda-feira, ao menos 136 mil pessoas haviam sido vacinadas contra a gripe, em dois grupos prioritários: idosos e trabalhadores da saúde. Os idosos somam 113.464 doses, ou 59% da meta, que é vacinar 192 mil pessoas com mais de 60 anos (90% do público-alvo estimado pelo Ministério da Saúde). Para isso, a SMS precisa vacinar mais 78,2 mil idosos.

A alta procura pela vacina, em virtude da circulação do coronavírus, pode provocar desabastecimento na rede pública e nas farmácias. De acordo com informação da prefeitura, cerca de 4 mil doses da vacina contra influenza estavam disponíveis em farmácias da rede Agafarma nesta segunda-feira.

O diretor da Vigilância em Saúde Municipal, Anderson Lima, reitera que a vacina não protege contra o coronavírus. “Como os vírus da influenza não estão circulando na cidade ainda, as pessoas não precisam correr para se vacinar. Atualmente, é melhor aguardar a normalização dos estoques do que circular pela cidade, com risco de contaminação pelo novo coronavírus”.

(Marcello Campos)

