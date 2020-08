Mais 50 óbitos associados ao coronavírus no Rio Grande do Sul foram confirmados na sexta-feira (28). Segundo o balanço de atualização diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES), as vítimas tinham entre 21 e 95 anos e eram residentes de 26 municípios gaúchos. O total de mortes pela Covid-19 no Estado é de 3.323.

A atualização do boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES) aponta ainda o acréscimo de novos 2.581 infectados no Estado, totalizando 120.739 casos confirmados de contaminação pelo vírus. Os óbitos reportados, conforme a SES, ocorreram entre os dias 31 de julho e 27 de agosto.

A pasta informou que houve a exclusão de dois óbitos anteriormente publicados, ambos de Porto Alegre (homem de 62 anos com óbito em 21/08 e mulher de 73 anos com óbito em 15/08). Eles tiveram os resultados positivos erroneamente marcados na notificação pelo hospital onde foram atendidos.

O índice de recuperados é de 90% do total de casos – 108.985 pacientes, desde o início da pandemia. Outros 8.731 seguem em acompanhamento médico. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado, na tarde de hoje, registrou 75,6%, índice menor do que o registrado no dia anterior.

O Rio Grande do Sul registrou, ainda, 2.581 novos casos da doença nas últimas 24 horas. O número de infectados pelo vírus no Estado soma 120.739. Já o total de pacientes que já estão recuperados é de 108.985, o que representa 90% dos casos, segundo a SES. Com 19 novas mortes, Porto Alegue segue sendo a cidade mais afetada pela pandemia. Os dados estaduais dão conta de que a Capital já possui 663 óbitos e 12.215 infectados pela Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SES), a metrópole possui na tarde de hoje a ocupação de 88,2% dos leitos de UTIs, considerando os públicos e privados.

Escola de Saúde Pública

A Escola de Saúde Pública (ESP), da Secretaria da Saúde (SES), e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) abriram as inscrições para o Programa de Pesquisa para o Sistema Único de Saúde: gestão compartilhada em saúde (PPSUS). Pesquisadores, estudantes e técnicos interessados podem enviar projetos de pesquisa científica, tecnológica ou de inovação até dia 9 de outubro, por meio do Sistema de Informação de Ciência e Tecnologia em Saúde e do Sistema de Informação e Gestão de Projetos.

O PPSUS é um programa estruturado pelo Ministério da Saúde, com a finalidade de apoiar e fortalecer o desenvolvimento de projetos de pesquisa que busquem soluções para as prioridades de saúde e atendam as peculiaridades da saúde pública de cada Estado. Além da SES e da Fapergs, o programa conta com a parceria do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Os recursos para a aquisição de bens e o custeio das pesquisas aprovadas, incluído o valor das bolsas, será de R$ 7,5 milhões, cofinanciados entre Ministério da Saúde e SES.

Os eixos temáticos e as linhas de pesquisa do PPSUS foram definidos por meio das Oficinas de Prioridade de Pesquisa em Saúde, com a participação de profissionais de diversos setores da SES, incluindo as 19 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs), além da representação da comunidade científica local.