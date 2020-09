Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul se aproxima dos 170 mil casos de coronavírus desde março. Mortos pela pandemia no Estado já são 4.574

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2020

Primeira morte por Covid no Estado completou seis meses nesta sexta-feira. (Foto: EBC)

Nesta sexta-feira (25) o Rio Grande do Sul registrou mais 2.044 testes positivos e outros 30 óbitos por coronavírus. O novo boletim da SES (Secretaria Estadual da Saúde) elevou o número de casos confirmados dede março para 183.115, sendo que em 169.260 (o que equivale a 92%) o paciente já está recuperado. Já o contingente acumulado de mortos pela Covid em território gaúcho é de 4.574.

Dos 497 municípios do Estado, apenas três não registram até agora qualquer caso de contágio. São eles Cerro Branco (Região Central), Coqueiro Baixo (Vale do Taquari) e Garruchos (Fronteira-Oeste). O grupo, formado por localidades de pequeno porte, representa apenas 0,6% do total. A mais recente cidade a deixar a lista é Estrela Velha (Centro-Serra).

Ainda no que refere às perdas humanas para a pandemia no Rio Grande do Sul, o levantamento mais recente abrange vítimas com idades entre e 43 e 98 anos. A prevalência de idosos entre os desfechos fatais, porém, é ressaltada pelo fato de apenas quatro desses indivíduos terem menos de 60 anos. Confira a lista, detalhada também por gênero (feminino ou masculino) e local de residência:

– Alvorada (mulher, 80 anos);

– Bagé (homem, 57 anos);

– Cachoeirinha (mulher, 98 anos);

– Cachoeirinha (homem, 76 anos);

– Campo Bom (homem, 67 anos);

– Canoas (mulher, 79 anos);

– Canoas (homem, 66 anos);

– Capão do Leão (homem, 52 anos);

– Carazinho (homem, 85 anos);

– Erechim (homem, 68 anos);

– Esteio (homem, 77 anos);

– Gravataí (homem, 73 anos);

– Gravataí (homem, 70 anos);

– Guaíba (mulher, 82 anos);

– Morro Redondo (homem, 85 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 63 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 80 anos);

– Parobé (homem, 62 anos);

– Pelotas (mulher, 43 anos);

– Portão (homem, 58 anos);

– Porto Alegre (homem, 64 anos);

– Porto Alegre (mulher, 83 anos);

– Porto Alegre (homem, 66 anos);

– Porto Alegre (homem, 76 anos);

– Porto Alegre (mulher, 85 anos);

– Porto Alegre (homem, 65 anos);

– Porto Alegre (homem, 62 anos);

– Santo Ângelo (homem, 68 anos);

– São Leopoldo (homem, 69 anos);

– Uruguaiana (mulher, 86 anos).

Primeira morte completa seis meses

A sexta-feira também marcou oficialmente os seis meses desde a primeira morte causada pela Covid-19 no Rio Grande do Sul. O óbito foi registrado em Porto Alegre, no dia 25 de março, tendo como vítima uma anciã de 91 anos que estava internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Moinhos de Vento.

Anunciado na ocasião pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior, o falecimento aconteceu exatos 15 dias após a primeira notificação da doença no Estado, em 10 de março (duas semanas após São Paulo assumir a primazia da Covid em âmbito nacional). O paciente foi um homem de 60 anos, residente em Campo Bom (Serra) e que havia retornado da Itália – um dos epicentros mundiais da doença na época.

(Marcello Campos)

