Rio Grande do Sul O secretário da Justiça é o terceiro integrante do alto escalão do governo gaúcho a ser infectado pelo coronavírus

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

Titular da Secretaria a Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Mauro Hauschild entrou para a estatística da pandemia. (Foto: Divulgação/Linkedin)

O secretário da Justiça e Cidadania do Rio Grande do Sul, Mauro Hauschild, é o terceiro integrante do primeiro escalão do Executivo gaúcho a entrar para a estatística de infectados pelo coronavírus. Antes dele, já haviam recebido teste positivo a titular da SES (Secretaria Estadual da Saúde) Arita Bergmann, e o próprio governador Eduardo Leite, respectivamente em julho e setembro.

Conforme informações do Palácio Piratini, ele decidiu se submeter a um teste no final da tarde de quinta-feira (1º), na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, depois de apresentar sintomas leves de Covid. “Como viajo todas as semanas para Brasília, achei prudente fazer o exame”, relatou, ao mencionar que a esposa e suas duas filhas moram em Brasília.

O resultado saiu em menos de 24 horas e ele imediatamente entrou em regime de isolamento. A Secretaria Estadual da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos passou a trabalhar em regime de revezamento e todos os servidores que tiveram contato com o titular da pasta já estão sendo testados.

Natural de Bom Retiro do Sul (Vale do Taquari), Hauschild tem 46 anos e está no cargo desde o começo de junho, quando substituiu Catarina Paladini. Ele é advogado, procurador federal licenciado da AGU (Advocacia-Geral da União) e já foi chefe de gabinete do ministro Dias Toffoli no STF (Supremo Tribunal Federal) em 2009-2011, diretor do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em 2011-2012 e ministro interino da Previdência Social em 2012.

Casos anteriores

Tanto o governador Eduardo Leite, 35 anos, quanto a secretária Arita Bergmann, 72 anos, cumpriram os seus períodos de quarentena sem maiores complicações de saúde. Ambos continuaram trabalhando à distância durante o isolamento, ele na ala residencial do Palácio Piratini na última semana de julho e ela em casa na primeira semana de setembro.

No caso do chefe do Executivo, ele foi às redes sociais no dia 24 de julho para anunciar que havia sido infectado. Ele manifestou sintomas considerados leves, tais como fadiga e dor de cabeça, que não o impediram de manter por telefone e internet a sua rotina de trabalho, até retomá-la de forma presencial.

Na época, a confirmação do contágio pelo (que já havia recebido resultado negativo para uma suspeita anterior, em junho) acendeu o alerta junto a pessoas que haviam participado de inaugurações e outros eventos presenciais junto com ele. Mas nenhum membro da equipe havia sofrido contágio.

“Tanto o governador quanto a secretária usam máscaras e álcool-gel em todos os eventos”, chegou a ressaltar na ocasião o site oficial do governo gaúcho. Até por conta desses cuidados, o governador gaúcho não escondeu a sua surpresa por ter contraído a doença. O fato foi tema de um dos dois vídeos que divulgou na internet ao longo do período de isolamento, com atualizações do seu quadro de saúde.

“Por mais que [a Covid-19] esteja assintomática, tenho que me cuidar bastante”, ressaltou em uma de suas transmissões ao vivo durante os dias de confinamento. “Obrigado a todos pelas mensagens de carinho e boas vibrações para o enfrentamento a esta doença. Em breve, estarei de volta sem deixar de ter cumprido minhas obrigações neste período de recolhimento, por meio do que a tecnologia nos proporciona.”

(Marcello Campos)

