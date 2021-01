Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul se aproxima dos 500 mil testes positivos de coronavírus. Casos fatais são quase 5 mil

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2021

Boletim desta quinta-feira menciona vítimas de 20 a 99 anos. (Foto: EBC)

O mais recente relatório epidemiológico da Secretaria da Saúde acrescentou 91 mortes à estatística da Covid no Rio Grande do Sul, que assim passou a totalizar 9.790 perdas humanas para a doença. Já os testes positivos chegaram a 495.585 desde março do ano passado, com a confirmação de 4.923 novos casos pelo boletim oficial desta quinta-feira (14).

No que se refere aos recuperados, o contingente é de 468.848 gaúchos, o que representa um índice de 95%. E o número de gaúchos atualmente em quarentena domiciliar (incluindo assintomáticos) ou internação hospitalar soma 16.895 indivíduos. Vale lembrar que todos os 497 municípios do Estado já registraram casos de contágio.

Confira, a seguir, a lista com o perfil resumido de cada uma das novas vítimas do coronavírus mencionadas pelo documento desta quinta-feira. Além da cidade de residência, são informados o gênero (feminino ou masculino) e a idade.

Apesar da faixa etária de 20 a 99 anos, o levantamento mantém a ampla predominância de idosos entre os últimos óbitos: 76 desses 91 falecidos (83,5%) se enquadram nesse segmento populacional.

Perdas humanas

– Alvorada (homem, 87 anos);

– Alvorada (homem, 78 anos);

– Arroio Grande (homem, 66 anos);

– Bagé (mulher, 71 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 75 anos);

– Cachoeira do Sul (mulher, 81 anos);

– Cachoeirinha (mulher, 53 anos);

– Cachoeirinha (homem, 70 anos);

– Cachoeirinha (homem, 70 anos);

– Campo Bom (homem, 66 anos);

– Campo Bom (mulher, 73 anos);

– Candelária (mulher, 99 anos);

– Candelária (homem, 80 anos);

– Candelária (mulher, 89 anos);

– Canoas (homem, 87 anos);

– Canoas (homem, 20 anos);

– Canoas (mulher, 74 anos);

– Canoas (mulher, 78 anos);

– Canoas (homem, 60 anos);

– Canoas (homem, 69 anos);

– Canoas (mulher, 82 anos);

– Canoas (homem, 62 anos);

– Canoas (mulher, 38 anos);

– Canoas (mulher, 71 anos);

– Canoas (mulher, 55 anos);

– Canoas (homem, 71 anos);

– Canoas (mulher, 70 anos);

– Capão da Canoa (homem, 56 anos);

– Capão da Canoa (homem, 75 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 39 anos);

– Caxias do Sul (homem, 54 anos);

– Caxias do Sul (homem, 68 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 61 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 75 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 73 anos);

– Caxias do Sul (homem, 58 anos);

– Dois Irmãos (mulher, 88 anos);

– Giruá (homem, 55 anos);

– Glorinha (mulher, 44 anos);

– Gravataí (homem, 75 anos);

– Guaíba(mulher, 90 anos);

– Ijuí (mulher, 66 anos);

– Jaguari (homem, 84 anos);

– Lajeado (homem, 73 anos);

– Lajeado (homem, 40 anos);

– Lajeado (homem, 76 anos);

– Maratá (mulher, 80 anos);

– Muitos Capões (mulher, 77 anos);

– Nova Petrópolis (homem, 76 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 91 anos);

– Palmares do Sul (mulher, 70 anos);

– Parobé (mulher, 91 anos);

– Passo Fundo (mulher, 83 anos);

– Passo Fundo (mulher, 74 anos);

– Pelotas (homem, 76 anos);

– Pelotas (homem, 90 anos);

– Pelotas (mulher, 78 anos);

– Porto Alegre (homem, 85 anos);

– Porto Alegre (mulher, 37 anos);

– Porto Alegre (homem, 48 anos);

– Porto Alegre (mulher, 67 anos);

– Porto Alegre (mulher, 87 anos);

– Porto Alegre (homem, 73 anos);

– Porto Alegre (homem, 57 anos);

– Porto Alegre (mulher, 66 anos);

– Porto Alegre (mulher, 71 anos);

– Porto Mauá (mulher, 82 anos);

– Rio Grande (homem, 56 anos);

– Rio Pardo (homem, 87 anos);

– Salvador das Missões (homem, 80 anos);

– Santa Maria (homem, 88 anos);

– Santa Maria (homem, 72 anos);

– Santa Maria (mulher, 61 anos);

– Santa Maria (homem, 56 anos);

– Santiago (mulher, 85 anos);

– Santo Augusto (homem, 73 anos);

– São Borja (homem, 73 anos);

– São Borja (mulher, 49 anos);

– São Leopoldo (homem, 85 anos);

– São Leopoldo (homem, 55 anos);

– São Leopoldo (homem, 75 anos);

– São Luiz Gonzaga (homem, 84 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 82 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 77 anos);

– Sede Nova (mulher, 80 anos);

– Sobradinho (homem, 71 anos);

– Soledade (homem, 77 anos);

– Terra de Areia (homem, 66 anos);

– Teutônia (mulher, 81 anos);

– Uruguaiana (mulher, 84 anos);

– Vista Gaúcha (mulher, 89 anos).

(Marcello Campos)

