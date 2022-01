Rio Grande do Sul “O Rio Grande do Sul tomou uma decisão de fazer o enfrentamento de problemas estruturais”, diz governador

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2022

"As dívidas de curto prazo estão resolvidas", declarou Leite Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini "As dívidas de curto prazo estão resolvidas", declarou Leite. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite foi um dos palestrantes do IV Fórum Gaúcho de Desenvolvimento Econômico, realizado em Atlântida, no Litoral Norte do RS, na tarde de quinta-feira (27). O evento foi promovido pela Rede Pampa de Comunicação.

“O que eu divido com vocês aqui é que o Rio Grande do Sul tomou uma decisão de fazer o enfrentamento de problemas estruturais. As dívidas de curto prazo estão resolvidas. Em janeiro de 2019, tínhamos R$ 1,1 bilhão em passivos só na área da saúde. Ao privatizarmos a CEEE, viabilizamos o pagamento do ICMS aos municípios, o que não era feito. Xangri-lá recebeu R$ 1,1 milhão, e a região do litoral, R$ 23 milhões com esse processo”, declarou Leite.

“Colocamos os salários dos servidores em dia, o 13° em dia, e estamos planejando investimentos: anunciamos, desde o segundo semestre de 2021, R$ 5,3 bilhões em investimentos em áreas estratégicas no programa Avançar, que serão aplicados até o fim de 2022. Viramos o jogo no RS”, prosseguiu o governador.

Leite afirmou que o Fórum Gaúcho de Desenvolvimento Econômico é “uma oportunidade para reunir líderes do Estado e discutir aquilo que já foi feito, para que a equipe do governo possa prestar contas daquilo que se fez, da situação em que estamos e para onde queremos ir. É um fórum muito oportuno, que sempre gera bons debates”, disse o governador.

