Mundo Presidente dos Estados Unidos diz que a Rússia pode invadir a Ucrânia no mês que vem

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2022

Os EUA estão preparando sanções econômicas severas no caso de um ataque à Ucrânia Foto: Adam Schultz/The White House

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou para a “forte possibilidade” de a Rússia invadir a Ucrânia no mês que vem. “O presidente Biden afirmou que existe forte possibilidade de os russos invadirem a Ucrânia em fevereiro”, informou a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Emily Horne.

O alerta foi dado depois de uma conversa telefônica entre Biden e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. No diálogo, conforme a Casa Branca, Biden “reafirmou a prontidão dos Estados Unidos, juntamente com seus aliados e parceiros, para responder de forma decisiva se a Rússia invadir ainda mais a Ucrânia”.

Os EUA estão preparando sanções econômicas severas no caso de um ataque à Ucrânia. Uma intervenção militar norte-americana na Ucrânia, que não é membro da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), está fora de questão. Na quinta-feira (27), os Estados Unidos solicitaram reunião do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre a Ucrânia.

Biden também assegurou a Zelensky que a embaixada norte-americana no país continua “aberta e totalmente operacional”, embora Washington tenha decidido repatriar as famílias dos seus funcionários diplomáticos. O presidente dos EUA ainda prometeu assistência econômica a Kiev.

